Рецидив социальных махинаций

Как стало известно “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении Якуба Белхороева — одного из лидеров вирда (объединения) последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева в Ингушетии (боевое крыло вирда признано террористическим и запрещено). Экс-депутата регионального парламента от «Единой России» и управляющего ингушским отделением Фонда социального страхования (ФСС) ранее осудили за растрату из него средств, которые уходи на выплаты пострадавшим от вымышленных инцидентов. В новом деле говорится о еще одной серии подобных махинаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Якуб Белхороев еще не успел отбыть срок по первому делу, как против него возбудили еще одно

Фото: Народное Собрание Республики Ингушетия Якуб Белхороев еще не успел отбыть срок по первому делу, как против него возбудили еще одно

Фото: Народное Собрание Республики Ингушетия

Следственной частью МВД по Республике Ингушетия на основании материалов сотрудников регионального УФСБ в отношении Якуба Белхороева возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, господин Белхороев, будучи управляющим ингушским отделением ФСС России, растратил более 13 млн руб. бюджетных средств в качестве социальных выплат близким ему лицам, якобы пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве.

Так, согласно материалам уголовного дела, на федеральной трассе «Кавказ» в Сунженском районе Ингушетии перевернулась «Газель», в которой находились работники государственного учреждения «Ингушагрохимсервис» Беслан Точиев, Исса Цечоев, Муса Богатырев и бывшая жена господина Белхороева Танзила Полонкоева. По документам все они получили травмы различной степени тяжести и выплаты из фонда в размере от 2,6 млн до 3,3 млн руб. Самая крупная сумма досталась госпоже Полонкоевой.

Сейчас полиция установила, что никакого ДТП не было, а четверо его фиктивных участников никогда в «Ингушагрохимсервисе» не работали.

В соответствии с другим эпизодом, вменяемым в вину господину Белхороеву и его сообщникам, несчастный случай произошел на государственном предприятии «Экажевское». В ходе ревизии склада его сотрудник Мустафа Богатырев якобы получил тяжелые травмы при падении ему на голову ящиков с овощами и был доставлен в стационар.

Вместе с тем было установлено, что к моменту ЧП предприятие уже ликвидировали и за медицинской помощью господин Богатырев, на выплаты которому растратили 2,2 млн руб., не обращался. Интересно, что, согласно материалам уголовного дела, уже рассмотренного судом, «жертвами» ящиков на том же складе становились жена Якуба Белхороева Марем и его садовник Бахрум Точиев. Также якобы пострадала дочь руководителя ФСС Елизавета Полонкоева, которую впоследствии объявили в розыск. Сейчас она, по некоторым данным, проживает в Турции.

Все инциденты, за которые якобы пострадавшие получили миллионные выплаты, также произошли после ликвидации предприятия.

В ноябре 2022 года Якуб Белхороев был приговорен Мосгорсудом к девяти годам заключения за девять эпизодов хищения социальных выплат на общую сумму более 23 млн руб.

К моменту рассмотрения апелляционной жалобы господин Белхороев полностью возместил причиненный государству ущерб, в связи с чем наказание было снижено на полгода — до восьми лет и шести месяцев общего режима. С учетом пересчета времени, проведенного в СИЗО, срок заключения расхитителя закончится в 2027 году.

Начал отбывать наказание господин Белхороев в Ставрополе, потом был этапирован в Омск, а затем направлен в ИК-7 в поселке Тюбе Дагестана, в которой и находится до сих пор, ожидая, пока в связи с новым расследованием его не вернут в СИЗО. Если вина фигуранта будет доказана, то к прежнему наказанию может быть добавлено еще несколько лет.

При этом следует отметить, что отделением ФСС в Ингушетии господин Белхороев руководил в 2014–2018 годах. А в 2017 году, после смерти Султана Белхороева, стал главой вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева, в который, по разным данным, входит несколько десятков тысяч человек. Боевое крыло вирда, участники которого совершили ряд нападений на силовиков и, как теперь выясняется, были причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», признано террористическим и запрещено судом.

Николай Сергеев