В сложных вагонных условиях

По итогам января—ноября на сети ОАО РЖД замедлились темпы снижения погрузки и грузооборота. Но в ноябре компании не удалось выполнить месячный план: отставание составило 4,2 млн тонн. Перевозчик объясняет это внеплановыми ремонтами на предприятиях, сменой конъюнктуры, погодными условиями и избытком порожних вагонов. По итогам года анонсировалось снижение погрузки на 4%, но аналитики ожидают несколько более глубокого падения — около 4,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Погрузка на сети ОАО РЖД в ноябре сократилась на 5,8% год к году, до 95,6 млн тонн. По итогам января—ноября показатель отстает от прошлогоднего на 4,4%, до 1082,1 млн тонн. Об этом сообщила компания.

В ноябре замедлились темпы снижения погрузки угля — до 5,4%, или 27,9 млн тонн, при падении на 6,2%, до 301,3 млн тонн по итогам 11 месяцев. Динамика погрузки нефтяных грузов, напротив, ухудшилась: при позитивных значениях в мае—августе с сентября она стала отрицательной. В ноябре сокращение составило 4% (17 млн тонн), а по итогам 11 месяцев — на 1,1%, до 189,5 млн тонн. Снижение более 20% показывают лом черных металлов, промышленное сырье и строительные грузы. В отрицательной зоне — погрузка черных металлов, цемента, лесных грузов, зерна, руд цветных металлов и серы.

Рост в ноябре показали железная руда, кокс и минеральные удобрения. По последним двум категориям наблюдается увеличение и по итогам 11 месяцев. Погрузка минудобрений показывает исторические рекорды: в январе—ноябре показатель вырос на 6,2%, до 61,7 млн тонн. Экспорт минудобрений за десять месяцев вырос на 16,5% до 29,3 млн тонн.

Показатели ноября оказались хуже, чем анонсировал в начале месяца заместитель гендиректора ОАО РЖД Дмитрий Мурев, ожидая погрузку в 99,8 млн тонн. В ОАО РЖД объяснили “Ъ”, что план погрузки формируется исходя из заявок грузоотправителей, которые поступают заблаговременно и корректируются в течение месяца. «На выполнение погрузки повлиял ряд сложно прогнозируемых факторов,— рассказывают в монополии.— Это прежде всего внеплановые ремонты на предприятиях, отказ от согласованных заявок в связи с изменением конъюнктуры рынков, конвенционные ограничения в направлении портовых терминалов по погодным условиям и из-за поломок перегрузочного оборудования». Также, добавляют в компании, негативное влияние оказывает сложная эксплуатационная обстановка в связи с избытком на путях общего пользования невостребованных порожних вагонов.

Вместе с тем доля порожнего пробега в грузообороте стабильно падает. Если в январе 2021 года показатель превышал 21,5%, то по итогам ноября — 18,45%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем в ноябре прошлого года.

В ноябре зафиксирован самый низкий уровень сокращения грузооборота за год — на 2,7%, до 262,4 млрд тонно-км с учетом порожнего пробега вагонов. Без учета порожнего пробега показатель снизился на 1,4%, до 214 млрд тонно-км. Грузооборот, показывавший преимущественно отрицательную динамику с начала военных действий на Украине, резко, на 6,3% к тому же месяцу годом ранее, сократился в декабре 2023 года. В январе 2024 года показатель снижался на 9,1% падение на 9% отмечалось также в феврале с пересчетом на високосный год и в октябре.

В ноябре показатели грузооборота — наилучшие за год.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук полагает, что причина замедления снижения грузооборота — низкая база ноября 2023 года, а также улучшение показателей по погрузке угля. Новые тонны угля относительно октября, полагает эксперт, это дальнепробежный уголь, дающий большой прирост грузооборота. По его оценке, по итогам года следует ожидать сокращения грузооборота на 5%, погрузки — на 4,4–4,5%. Глава ОАО РЖД Олег Белозеров оценивал снижение погрузки по итогам года в чуть менее 4%. Из помесячных планов, о которых говорил Дмитрий Мурев, следовало снижение на 3,4%, до 1190,9 млн тонн по итогам года. Но в таком случае ОАО РЖД понадобится в декабре погрузить существенно более 100 млн тонн, тогда как свыше 100 млн тонн в этом году компания грузила только в марте, апреле и мае.

Наталья Скорлыгина