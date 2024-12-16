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Коммерсантъ FM
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На холмах Грузии лежит ее коньяк

Производители РФ налаживают импорт и разлив

Грузинский производитель алкоголя Bolero & Сompany Ltd специально для российского рынка начнет выпуск коньяка Daliani. Этот напиток будет производиться по заказу владельца бренда —Stellar Group, известной в РФ по водке Veda и бренди Old Barrel. В свою очередь, конкурент компании — «Татспиртпром» начал разливать по лицензии грузинский коньяк «Волшебный Тбилиси». Сейчас в этом сегменте жесткая конкуренция, и производители вынуждены удерживать внимание потребителей, выводя на рынок новые напитки.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из данных Роспатента, с начала осени 2024 года производитель спиртного Stellar Group подала несколько заявок на регистрацию товарного знака Daliani по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг (алкогольные напитки за исключением пива). Из материалов также следует, что компания получила декларацию о соответствии на поставку из Грузии коньяков под маркой Daliani, производящихся на местном предприятии Bolero & Сompany Ltd.

В Stellar Group подтвердили “Ъ”, что бренд коньяка принадлежит компании, а разливается он по лицензии на мощностях грузинского производителя. В группе добавили, что марка создана эксклюзивно для ритейлера Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Поскольку у Х5 насчитывается более 21 тыс. магазинов, в Stellar Group ожидают большие объемы реализации, не конкретизируя прогнозные данные.

В России Stellar Group выпускает крепкий алкоголь, включая бренди Old Barrel, водку Veda, на своих мощностях в подмосковном Дмитрове. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, компания входит в первую тройку производителей ликероводочных изделий крепостью от 25%.

По подсчетам аналитической компании «Нильсен» за январь—сентябрь 2024 года, натуральные продажи коньяка выросли на 8,9% год к году, в денежном выражении — на 17,4%. С января по октябрь текущего года в РФ было произведено около 7,6 млн дал этого напитка, следует из данных участников рынка. Stellar Group произвела 631 тыс. дал коньяка, что на 10% меньше год к году. Для сравнения: крупнейший производитель коньяка в стране «Алвиса» выпустила 1,55 млн дал, что на 24% больше год к году.

Поскольку для потребителей очень важно место производства коньяка, вероятно, в Stellar Group решили разливать его по лицензии в Грузии, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «Выпускаемому в России коньяку под видом грузинского трудно было бы завоевать популярность»,— считает он. Разливать напиток в Грузии удобнее, так как в связи с особым таможенным режимом для грузинских товаров завезти в Россию местные дистилляты коньяка наливом достаточно сложно, говорит секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Российский коньяк из своего винограда покрывает только 20% общих продаж, что вынуждает компании обращаться к импортной продукции, добавляет эксперт. По оценкам господина Шапкина, более 60% импортного коньяка на российский рынок поставляется из Армении и около 24% — из Грузии.

Заместитель гендиректора «Татспиртпрома» Юрий Карякин говорит, что у компании за девять месяцев 2024 года на 17% год к году выросли продажи собственных коньяков — Maron и «Аранаит». К тому же 11 декабря «Татспиртпром» запустил на своем производстве контрактный розлив коньяка «Волшебный Тбилиси», который ранее экспортировался. Президент алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар также планирует в будущем запустить выпуск своего коньяка, добавляет он. Пока Ladoga преимущественно импортирует этот напиток — в основном французский Roullet.

Павел Шапкин отмечает, что в категории коньяка высокая сменяемость брендов. В связи с этим производители ищут новые ниши в категории, которые могли бы заинтересовать потребителей и так уже перепробовавших много подобных напитков, а частые запуски новинок лучше стимулируют продажи, объясняет эксперт.

Владимир Комаров

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