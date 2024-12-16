Маркетплейсам пересчитают индекс

Представители селлеров просят пересмотреть позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно правомерности использования маркетплейсами «индекса цен», рассчитываемого на основе стоимости схожих товаров на других площадках. Влияя в том числе на позиции в поисковой выдаче, он может приводить к снижению продаж товаров конкурентных категорий в несколько раз. Сами маркетплейсы считают «индекс цен» важным инструментом для покупателей и продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе службы Максиму Шаскольскому с просьбой повторно рассмотреть правомерность использования маркетплейсами «индекса цен» на предмет навязывания невыгодных условий и координации деятельности, следует из его письма (копия есть у “Ъ”). В ФАС пояснили, что обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

Маркетплейсы формируют «индекс цен» на основе мониторинга стоимости схожих товаров на конкурирующих платформах и в интернет-магазинах. Механизм влияет на место в поисковой выдаче, в частности понижая ее, следует из текста обращения. ЦНТ впервые просила ФАС проверить инструмент на соответствие антимонопольному законодательству в начале года (см. “Ъ” от 9 февраля). В конце октября служба отказала в возбуждении дела, следует из ее ответа (есть у “Ъ”). Решение вынесено по результатам опроса маркетплейсов, указавших, что «индекс цен» не имеет определяющего значения при ранжировании и не влияет на предоставление преференций.

В Wildberries “Ъ” пояснили, что «индекс цен» — один из факторов, формирующих позиции товара в поиске. Помимо него учитываются качество заполнения карточки, отзывы, скорость доставки проч. В компании считают, что механизм помогает селлерам получать информацию о конкурентоспособности их товара. В Ozon пояснили, что позиции с выгодным и умеренным «индексом цен» получают продвижение в поиске, с невыгодным — нет. Механизм нацелен в том числе на помощь покупателям с подбором подходящего товара. Жалоб от селлеров нет, говорят в Ozon. В «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» “Ъ” оперативно не ответили. В оферте последнего указано, что площадка может отказаться от сотрудничества с продавцом в случае, если цена на его товар выше чем на других площадках, следует из письма ЦНТ.

Господин Кожевников замечает, что ФАС в решении не приводит позицию селлеров, от которых поступает много обращений: вступать в прямую конфронтацию с маркетплейсами они не могут, завися от политики платформ. В письме общественник ссылается на опыт Booking.com: установление площадкой паритета цен (гарантия лучшей цены) для отельеров было признано нарушением (см. “Ъ” от 26 августа 2021 года).

Собеседник “Ъ” из числа селлеров замечает, что продавцы не могут устанавливать одну и ту же цену на разных площадках: их комиссии различаются. Автоматический расчет «индекса цен», по его словам, приводит к ошибкам: товары с разным количеством единиц в упаковке или от разных производителей приравниваются к идентичным. Потеря места в поисковой выдаче может сокращать продажи в несколько раз, считает он. Селлер Владимир Гримайло сталкивался с такой проблемой при продаже свечей зажигания: комплект из четырех штук сравнивался по цене с одной. Он отмечает, что неоднократно пытался обжаловать установленный «индекс цен», но не добился успеха. Высокое значение «индекс цен» имеет для конкурентных ниш, говорит господин Гримайло.

Руководитель практики антимонопольного права «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Надия Гореславская замечает, что уже вынесенное решение ФАС может быть пересмотрено, хотя на практике это происходит достаточно редко. Руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова замечает, что речь идет не об одном обращении о маркетплейсах: идет дискуссия и о применении ими автоакций (см. “Ъ” от 5 ноября). Полномочий ФАС, по мнению госпожи юриста, достаточно для установления истинного положения дел.

Управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик предполагает, что для разрешения разногласий между селлерами и маркетплейсами может использоваться независимая экспертиза. Отсылку к делу Booking.com он называет хорошим аргументом для дискуссии. Госпожа Гореславская замечает, что ФАС также может инициировать проверки обеих сторон конфликта. Решение об отсутствии нарушения общественники, по ее словам, также могут оспорить в суде.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова