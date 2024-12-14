Подан иск о банкротстве центра лыжного спорта «Демино»

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по Ярославской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве АО «Центр лыжного спорта "Демино"». Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Как следует из карточки дела, сумма исковых требований составляет 11,5 млн руб. Генеральным директором «Демино» является бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин. По данным kartoteka.ru, в 2023 году убыток компании составил 21,3 млн руб.

Почти одновременно налоговая инспекция подала иск о банкротстве ООО «Многофункциональный центр «Демино», в этом иске сумма требований составляет 3,7 млн руб. Судебные заседания по обоим искам назначены на 15 января.

ЦЛС «Демино» является крупнейшим лыжным центром региона, в нем проводятся соревнования по лыжным гонкам и биатлону всероссийского и международного уровня, в том числе Деминский лыжный марафон.

Антон Голицын