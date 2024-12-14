Старовойт: в Курской области восстановят шесть разрушенных ВСУ мостов

Шесть мостов в Курской области, полностью разрушенных из-за вторжения украинской армии, будут восстановлены, сообщил экс-глава региона, министр транспорта Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Шесть довольно серьезных мостов разрушены. Они полностью разрушены, поэтому необходимо будет их восстановить для нормальной жизнедеятельности»,— сказал глава Минтранса в кулуарах съезда «Единой России» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что уже встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. По словам господина Старовойта, задача министерства — обеспечить помощь региональным властям и поддержать жителей региона. Уже было принято более 100 мер поддержки на федеральном и региональном уровнях, добавил он.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что договорился с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным о выдаче сертификатов на покупку квартир для жителей приграничных районов. По его словам, выделенные средства из федерального бюджета позволят непрерывно выдавать сертификаты курянам вплоть до середины января 2025 года.

О планах по развитию Курской области — в интервью Александра Хинштейна «Ъ».