Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам ускорить уборку снега на улицах и во дворах республики. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов поручил ускорить уборку снега на улицах и во дворах Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Минниханов поручил ускорить уборку снега на улицах и во дворах Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рустам Минниханов отметил рост жалоб граждан на несвоевременную уборку снега. За последнее время поступило 575 сообщений о проблемах с расчисткой дорог, что привело к затруднению движения транспорта и росту аварийности.

«Жители сообщали о задержках в уборке автодорог, что затрудняет движение транспорта, о росте аварийности, о снижении доступности общественного транспорта», - пояснил Рустам Минниханов.

Особое внимание раис Татарстана уделил очистке тротуаров, подходов к социальным объектам и дворам многоквартирных домов. Он подчеркнул важность этих зон для безопасности пешеходов, особенно детей и пожилых людей.

Господин Минниханов также призвал усилить контроль за уборкой снега в предстоящие новогодние праздники и своевременно реагировать на обращения граждан. Отдельно он отметил необходимость следить за угрозой схода снега и наледи с крыш домов.

Анар Зейналов