30 лет под знаком ЗакС

Первым председателем петербургского парламента 5 января 1995 года был избран Юрий Кравцов, представляющий блок «Любимый город» (объединение активистов «Яблока» и «Демократической партии России»). Как писал «Ъ», спикер парламента принадлежал к группе депутатов, поддерживающих городское правительство. В начале 1996-го спикер ЗакСа занял еще и место в Совете федераций. В том же году Юрия Кравцова обвинили в злоупотреблении служебным положением: следствие считало, что парламентарий отремонтировал квартиру жены за бюджетные средства. Это было лишь первое обвинение, предъявленное спикеру парламента. В 2001 году уже по другому эпизоду он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Пройдя многие суды, он добился отмены приговора, а после повторного рассмотрения дела был оправдан в 2005 году. В 1999 году Анатолий Собчак заявил, что уголовные дела были заведены «по явно надуманным предлогам», а прокуратура действовала «в политических целях»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев