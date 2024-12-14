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30 лет под знаком ЗакС

Петербургский парламент отмечает юбилей

Ровно 30 лет назад, 14 декабря 1994 года, в Мариинском дворце состоялось первое заседание тогда еще Городского собрания Санкт-Петербурга. В первый же день работы депутаты переименовали Городское собрание в Законодательное. За 30 лет через петербургский парламент прошли десятки депутатов, судьбы которых сложились по-разному. Кто-то пошел на повышение, кто-то сошел с политической дистанции и перешел в другую отрасль, а кто-то закончил жизнь в тюрьме. «Ъ-СПб» вспоминает состав петербургского ЗакСа и важные этапы в его истории.

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Первое заседание Городского собрания открыл старейший депутат Владимир Гольман. Он проработал в петербургском парламенте с 1994 до 2011 года и проводил первое заседание каждого нового созыва

Первое заседание Городского собрания открыл старейший депутат Владимир Гольман. Он проработал в петербургском парламенте с 1994 до 2011 года и проводил первое заседание каждого нового созыва

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Выборы в петербургский парламент в 1994 году начались со скандала. Еще за два месяца до голосования мэр города Анатолий Собчак издал распоряжение, согласно которому депутатами Городского собрания не могли быть работники милиции и прокуратуры, мэрии, солдаты срочной службы и депутаты федерального парламента. Подобный пункт в 1996 году пропишут в законе «О системе органов государственной власти г. Санкт-Петербурга». Первый созыв ЗакСа формировался полгода: выборы завершились лишь со второй попытки осенью 1994 года

Выборы в петербургский парламент в 1994 году начались со скандала. Еще за два месяца до голосования мэр города Анатолий Собчак издал распоряжение, согласно которому депутатами Городского собрания не могли быть работники милиции и прокуратуры, мэрии, солдаты срочной службы и депутаты федерального парламента. Подобный пункт в 1996 году пропишут в законе «О системе органов государственной власти г. Санкт-Петербурга». Первый созыв ЗакСа формировался полгода: выборы завершились лишь со второй попытки осенью 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Первым председателем петербургского парламента 5 января 1995 года был избран Юрий Кравцов, представляющий блок «Любимый город» (объединение активистов «Яблока» и «Демократической партии России»). Как писал «Ъ», спикер парламента принадлежал к группе депутатов, поддерживающих городское правительство. В начале 1996-го спикер ЗакСа занял еще и место в Совете федераций. В том же году Юрия Кравцова обвинили в злоупотреблении служебным положением: следствие считало, что парламентарий отремонтировал квартиру жены за бюджетные средства. Это было лишь первое обвинение, предъявленное спикеру парламента. В 2001 году уже по другому эпизоду он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Пройдя многие суды, он добился отмены приговора, а после повторного рассмотрения дела был оправдан в 2005 году. В 1999 году Анатолий Собчак заявил, что уголовные дела были заведены «по явно надуманным предлогам», а прокуратура действовала «в политических целях»

Первым председателем петербургского парламента 5 января 1995 года был избран Юрий Кравцов, представляющий блок «Любимый город» (объединение активистов «Яблока» и «Демократической партии России»). Как писал «Ъ», спикер парламента принадлежал к группе депутатов, поддерживающих городское правительство. В начале 1996-го спикер ЗакСа занял еще и место в Совете федераций. В том же году Юрия Кравцова обвинили в злоупотреблении служебным положением: следствие считало, что парламентарий отремонтировал квартиру жены за бюджетные средства. Это было лишь первое обвинение, предъявленное спикеру парламента. В 2001 году уже по другому эпизоду он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Пройдя многие суды, он добился отмены приговора, а после повторного рассмотрения дела был оправдан в 2005 году. В 1999 году Анатолий Собчак заявил, что уголовные дела были заведены «по явно надуманным предлогам», а прокуратура действовала «в политических целях»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

В 2000 году, спустя два года после выборов второго созыва, председателем парламента был избран Сергей Тарасов. Он проработал в ЗакСе с 1994 по 2003 год: через несколько месяцев после избрания депутатом третьего созыва вошел в состав нового городского правительства Валентины Матвиенко. Бывший спикер парламента был назначен вице-губернатором, ответственным за культуру, науку и образование. В 2009 году Сергей Тарасов погиб при крушении поезда «Невский экспресс»

В 2000 году, спустя два года после выборов второго созыва, председателем парламента был избран Сергей Тарасов. Он проработал в ЗакСе с 1994 по 2003 год: через несколько месяцев после избрания депутатом третьего созыва вошел в состав нового городского правительства Валентины Матвиенко. Бывший спикер парламента был назначен вице-губернатором, ответственным за культуру, науку и образование. В 2009 году Сергей Тарасов погиб при крушении поезда «Невский экспресс»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председателем третьего созыва в 2003 году был избран Вадим Тюльпанов, который два предыдущих года ходил в заместителях Сергея Тарасова. Как писал «Ъ», успех нового спикера можно было объяснить поддержкой со стороны федеральных властей: в 2000 году он участвовал в работе штаба Владимира Путина на президентский выборах. Впрочем, как вспоминал один из представителей тогдашней парламентской оппозиции, начало руководства Вадима Тюльпанова было «расцветом парламентаризма»: спикер долгое время не изменял устав города и сохранял права меньшинства, «ни разу не изменил обязательствам и до конца созыва поддерживал либеральное крыло». Вадим Тюльпанов проработал в ЗакСе до 2011 года, а затем занял кресло в Совете федераций. В 2017 году он скончался в результате несчастного случая

Председателем третьего созыва в 2003 году был избран Вадим Тюльпанов, который два предыдущих года ходил в заместителях Сергея Тарасова. Как писал «Ъ», успех нового спикера можно было объяснить поддержкой со стороны федеральных властей: в 2000 году он участвовал в работе штаба Владимира Путина на президентский выборах. Впрочем, как вспоминал один из представителей тогдашней парламентской оппозиции, начало руководства Вадима Тюльпанова было «расцветом парламентаризма»: спикер долгое время не изменял устав города и сохранял права меньшинства, «ни разу не изменил обязательствам и до конца созыва поддерживал либеральное крыло». Вадим Тюльпанов проработал в ЗакСе до 2011 года, а затем занял кресло в Совете федераций. В 2017 году он скончался в результате несчастного случая

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Шестым и седьмым созывом Заксобрания руководил «единоросс» Вячеслав Макаров. В прошлом военный, много лет преподававший в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, был избран в городской парламент в 2003 году. В 2007-м он возглавил фракцию «Единая Россия», а в 2012 — петербургское отделение «партии власти». Военные порядки прослеживались и в работе ЗакСа при новом спикере: именно он ввел дресс-код и обязал посетителей парламента придерживаться делового стиля, укорял корреспондента газеты «Мой район», что тот не служил в армии. А уже после ухода из парламента заявил: «Хлястики всегда берегите. В этом заключается сила Законодательного собрания». Вячеслава Макаров можно считать самым скандальным спикером городского ЗакСа. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы

Шестым и седьмым созывом Заксобрания руководил «единоросс» Вячеслав Макаров. В прошлом военный, много лет преподававший в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, был избран в городской парламент в 2003 году. В 2007-м он возглавил фракцию «Единая Россия», а в 2012 — петербургское отделение «партии власти». Военные порядки прослеживались и в работе ЗакСа при новом спикере: именно он ввел дресс-код и обязал посетителей парламента придерживаться делового стиля, укорял корреспондента газеты «Мой район», что тот не служил в армии. А уже после ухода из парламента заявил: «Хлястики всегда берегите. В этом заключается сила Законодательного собрания». Вячеслава Макаров можно считать самым скандальным спикером городского ЗакСа. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председателем седьмого созыва в 2021 году был избран Александр Бельский («Единая Россия») — выходец из Смольного. За год до избрания в парламент Александр Бельский был назначен вице-губернатором Петербурга: за его кандидатуру проголосовали 37 депутатов, десять — против. Новый чиновник курировал комитет по молодежной политике. В 2024 году Александр Бельский, словно следуя по пути своего предшественника в парламенте, занял должность секретаря реготделения «Единой России»

Председателем седьмого созыва в 2021 году был избран Александр Бельский («Единая Россия») — выходец из Смольного. За год до избрания в парламент Александр Бельский был назначен вице-губернатором Петербурга: за его кандидатуру проголосовали 37 депутатов, десять — против. Новый чиновник курировал комитет по молодежной политике. В 2024 году Александр Бельский, словно следуя по пути своего предшественника в парламенте, занял должность секретаря реготделения «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Семь созывов, сотни депутатов, пять спикеров. За 30 лет парламент принял более 11,6 тысяч нормативно-правовых актов. В истории ЗакСа были скандалы, одиозные политики и спорные законы. В начале своего пути депутаты активнее спорили со Смольным и не всегда соглашались с решениями губернаторов. В 2024 году решения парламента во многом предугадываемы, однако, как утверждают сами нынешние политики, дискуссии в Большом зале дворца все равно приносят пользу

Семь созывов, сотни депутатов, пять спикеров. За 30 лет парламент принял более 11,6 тысяч нормативно-правовых актов. В истории ЗакСа были скандалы, одиозные политики и спорные законы. В начале своего пути депутаты активнее спорили со Смольным и не всегда соглашались с решениями губернаторов. В 2024 году решения парламента во многом предугадываемы, однако, как утверждают сами нынешние политики, дискуссии в Большом зале дворца все равно приносят пользу

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Самым важным документом, принятым первым созывов депутатов, стал Устав Санкт-Петербурга 1998 года. Его принятие сопровождалось скандалом: устав, в неком роде «городская конституция», стал камнем преткновения между двумя ветвями власти. Новый документ не устроил губернатора Владимира Яковлева, который заявил, что уставом «депутаты опустили исполнительную власть». Смольный, впрочем, все-таки добился изменения некоторых пунктов, однако в документе остались статьи, которые больше всего не устраивали Владимира Яковлева: губернатору запретили заниматься коммерческой деятельностью и выпускать нормативные правовые акты — только законы, которые перед вступлением в силу должны получить поддержку депутаты. За принятие «неугодного» документа расплатился Юрий Кравцов, который был «уволен» решением депутатов с должности спикера ЗакСа

Самым важным документом, принятым первым созывов депутатов, стал Устав Санкт-Петербурга 1998 года. Его принятие сопровождалось скандалом: устав, в неком роде «городская конституция», стал камнем преткновения между двумя ветвями власти. Новый документ не устроил губернатора Владимира Яковлева, который заявил, что уставом «депутаты опустили исполнительную власть». Смольный, впрочем, все-таки добился изменения некоторых пунктов, однако в документе остались статьи, которые больше всего не устраивали Владимира Яковлева: губернатору запретили заниматься коммерческой деятельностью и выпускать нормативные правовые акты — только законы, которые перед вступлением в силу должны получить поддержку депутаты. За принятие «неугодного» документа расплатился Юрий Кравцов, который был «уволен» решением депутатов с должности спикера ЗакСа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Впрочем, уже через пять лет городской устав поправили по желанию Валентины Матвиенко, избранной на должность губернатора в октября 2003-го. Поправки были разработаны в Смольном за подписью и.о. губернатора Александра Беглова. Основной смысл изменений состоял в том, что новая градоначальница получает больше свободы в формировании своего правительства. Несмотря на это, ЗакС еще около 20 лет согласовывал вице-губернаторов Петербурга. В 2022 году депутаты утвердили предложенную нынешним губернатором Александром Бегловым поправку в Устав, после принятия которого лишились права согласовывать вице-губернаторов города

Впрочем, уже через пять лет городской устав поправили по желанию Валентины Матвиенко, избранной на должность губернатора в октября 2003-го. Поправки были разработаны в Смольном за подписью и.о. губернатора Александра Беглова. Основной смысл изменений состоял в том, что новая градоначальница получает больше свободы в формировании своего правительства. Несмотря на это, ЗакС еще около 20 лет согласовывал вице-губернаторов Петербурга. В 2022 году депутаты утвердили предложенную нынешним губернатором Александром Бегловым поправку в Устав, после принятия которого лишились права согласовывать вице-губернаторов города

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Сергей Миронов — вице-спикер первого и второго созывов Заксобрания Петербурга. После отставки Юрия Кравцова Сергей Миронов занял должность врио председателя парламента. «Увольнение» своего предшественника депутат назвал акцией, которая была бы невозможна без режиссуры Смольного. В 2001 году был избран председателем Совета федераций. Спустя 10 лет ЗакС по инициативе «Единой России» досрочно прекратил полномочия бывшего депутата в Совфеде: место председателя верхней

Сергей Миронов — вице-спикер первого и второго созывов Заксобрания Петербурга. После отставки Юрия Кравцова Сергей Миронов занял должность врио председателя парламента. «Увольнение» своего предшественника депутат назвал акцией, которая была бы невозможна без режиссуры Смольного. В 2001 году был избран председателем Совета федераций. Спустя 10 лет ЗакС по инициативе «Единой России» досрочно прекратил полномочия бывшего депутата в Совфеде: место председателя верхней

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 1999 году произошло одно из самых громких убийств в истории Петербурга. В служебном автомобиле взорвали вице-спикера первого созывы и депутата второго Виктора Новоселова. Исполнитель Артур Гудков — 33-летний уроженец Белоруссии, находившийся на тот момент в розыске, — бросил на крышу остановившейся на светофоре депутатской Volvo 940 радиоуправляемую мину направленного действия. У Новоселова не было никаких шансов выжить. До 52 лет он не дожил три недели. За шесть лет до убийства на депутата уже было совершено покушение: его изрешетили пулями на пороге собственной квартиры. До конца жизни политик был прикован к инвалидному креслу

В 1999 году произошло одно из самых громких убийств в истории Петербурга. В служебном автомобиле взорвали вице-спикера первого созывы и депутата второго Виктора Новоселова. Исполнитель Артур Гудков — 33-летний уроженец Белоруссии, находившийся на тот момент в розыске, — бросил на крышу остановившейся на светофоре депутатской Volvo 940 радиоуправляемую мину направленного действия. У Новоселова не было никаких шансов выжить. До 52 лет он не дожил три недели. За шесть лет до убийства на депутата уже было совершено покушение: его изрешетили пулями на пороге собственной квартиры. До конца жизни политик был прикован к инвалидному креслу

Фото: ТАСС

Олег Нилов — депутат первого–четвертого созывов. С 2011 года депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду»

Олег Нилов — депутат первого–четвертого созывов. С 2011 года депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 1999 году по обвинению в организации банды, совершившей серию заказных убийств, был арестован депутат второго и третьего созывов Юрий Шутов — бывший помощников Анатолия Собчака, который после скандала с ним написал книгу «Собчачье сердце, или Записки помощника, ходившего во власть». Вместе с Шутовым были арестовано еще 12 человек — участники казанского преступного сообщества. Находясь в «Крестах», в 2002 году сумел вновь избраться в парламент. В 2006-м бывшего депутата приговорили к пожизненному лишению свободы за бандитизм и организацию нескольких убийств. В 2014 году Юрий Шутов скончался после очередного инсульта в колонии «Белый лебедь»

В 1999 году по обвинению в организации банды, совершившей серию заказных убийств, был арестован депутат второго и третьего созывов Юрий Шутов — бывший помощников Анатолия Собчака, который после скандала с ним написал книгу «Собчачье сердце, или Записки помощника, ходившего во власть». Вместе с Шутовым были арестовано еще 12 человек — участники казанского преступного сообщества. Находясь в «Крестах», в 2002 году сумел вновь избраться в парламент. В 2006-м бывшего депутата приговорили к пожизненному лишению свободы за бандитизм и организацию нескольких убийств. В 2014 году Юрий Шутов скончался после очередного инсульта в колонии «Белый лебедь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Андрей Черных — депутат третьего–пятого созывов. В первый раз был избран от партии «Яблоко», но уже в следующем созыве состоял во фракции «Единая Россия». В 2007 году бывший следователь военной, а затем транспортной прокуратуры пришел на заседание парламента с травматическим пистолетом за поясом, прикрыв его пиджаком

Андрей Черных — депутат третьего–пятого созывов. В первый раз был избран от партии «Яблоко», но уже в следующем созыве состоял во фракции «Единая Россия». В 2007 году бывший следователь военной, а затем транспортной прокуратуры пришел на заседание парламента с травматическим пистолетом за поясом, прикрыв его пиджаком

Фото: Деловой Петербург / ИНТЕРПРЕСС

Главным законом каждого парламентского года становится городской бюджет. Законопроект разрабатывается в Смольном, после чего депутаты одобряют его на пленарных заседаниях. Ко второму чтению фракции традиционно подают поправки, которые сейчас перед вынесением на рассмотрение парламента, должны получить поддержку бюджетной комиссии под руководством Александра Беглова

Главным законом каждого парламентского года становится городской бюджет. Законопроект разрабатывается в Смольном, после чего депутаты одобряют его на пленарных заседаниях. Ко второму чтению фракции традиционно подают поправки, которые сейчас перед вынесением на рассмотрение парламента, должны получить поддержку бюджетной комиссии под руководством Александра Беглова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Оксана Дмитриева — депутат шестого созыва от «Партии Роста». В 1993 году впервые была избрана в Государственную думу первого созыва. За 30 лет избиралась в нижнюю палату парламента семь раз. В 2021-м вновь заняло кресло депутата Госдумы от Петербурга

Оксана Дмитриева — депутат шестого созыва от «Партии Роста». В 1993 году впервые была избрана в Государственную думу первого созыва. За 30 лет избиралась в нижнюю палату парламента семь раз. В 2021-м вновь заняло кресло депутата Госдумы от Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2018 году Красногвардейский райсуд приговорил к пяти годам колонии за получение почти 5 млн рублей взятки депутата третьего–пятого созывов от «Единой России» Светлану Нестерову. По данным следствия, будучи избранником народа женщина лоббировала интересы двух НКО при получении ими субсидий из городского бюджета. В 2020 году экс-депутат добилась условно-досрочного освобождения. На фото Светлана Нестерова и депутат первого–шестого созывов, депутат Ленсовета 21-го созыва Алексей Ковалев, в истории которого было свое уголовное дело в начале 2000-х

В 2018 году Красногвардейский райсуд приговорил к пяти годам колонии за получение почти 5 млн рублей взятки депутата третьего–пятого созывов от «Единой России» Светлану Нестерову. По данным следствия, будучи избранником народа женщина лоббировала интересы двух НКО при получении ими субсидий из городского бюджета. В 2020 году экс-депутат добилась условно-досрочного освобождения. На фото Светлана Нестерова и депутат первого–шестого созывов, депутат Ленсовета 21-го созыва Алексей Ковалев, в истории которого было свое уголовное дело в начале 2000-х

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В том же году Кировский райсуд приговорил к трем годам ИК строгого режима депутата пятого созыва Вячеслава Нотяга. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-парламентарий получил более 1 млн рублей от представителей строительной компании за невоспрепятствование ее деятельности — за отказ от направления в различные инстанции депутатских запросов и неучастие в митингах недовольных застройщиками горожан

В том же году Кировский райсуд приговорил к трем годам ИК строгого режима депутата пятого созыва Вячеслава Нотяга. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-парламентарий получил более 1 млн рублей от представителей строительной компании за невоспрепятствование ее деятельности — за отказ от направления в различные инстанции депутатских запросов и неучастие в митингах недовольных застройщиками горожан

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Григорий Явлинский — депутат пятого созыва. На выборах в ЗакС в 2011 году возглавил список кандидатов от партии «Яблоко». В результате голосования в городской парламент прошло шесть «яблочников»: в предыдущем созыве не было ни одного. Во время предвыборная кампании Григорий Явлинский и другие кандидаты «Яблока» заявили, что в случае избрания в ЗакС фракция откажется от служебных автомобилей. «Яблочники» сдержали обещание, сэкономив городскому бюджета 900 тысяч рублей в месяц (содержание одного автомобиля и водителя в месяц обходится бюджету в 150 тысяч рублей)

Григорий Явлинский — депутат пятого созыва. На выборах в ЗакС в 2011 году возглавил список кандидатов от партии «Яблоко». В результате голосования в городской парламент прошло шесть «яблочников»: в предыдущем созыве не было ни одного. Во время предвыборная кампании Григорий Явлинский и другие кандидаты «Яблока» заявили, что в случае избрания в ЗакС фракция откажется от служебных автомобилей. «Яблочники» сдержали обещание, сэкономив городскому бюджета 900 тысяч рублей в месяц (содержание одного автомобиля и водителя в месяц обходится бюджету в 150 тысяч рублей)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Павел Солтан — депутат второго–четвертого созывов, заместитель председателя пятого созыва. Парламентарий был инвалидом первой группы: у него были протезы вместо рук и ног. В 2016 году погиб в ДТП на Выборгском шоссе

Павел Солтан — депутат второго–четвертого созывов, заместитель председателя пятого созыва. Парламентарий был инвалидом первой группы: у него были протезы вместо рук и ног. В 2016 году погиб в ДТП на Выборгском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2004 году, после теракта в Беслане, в России были отменены прямые губернаторские выборы. В большинстве регионов жители вновь получили право выбирать власть в 2011 году. Губернаторов Петербурга с 2005 по 2012 год утверждало Заксобрание. 22 августа 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении врио губернатора Северной столица Георгия Полтавченко: он сменил на посту Валентину Матвиенко. 31 августа городской парламент утвердил чиновника на должность губернатора

В 2004 году, после теракта в Беслане, в России были отменены прямые губернаторские выборы. В большинстве регионов жители вновь получили право выбирать власть в 2011 году. Губернаторов Петербурга с 2005 по 2012 год утверждало Заксобрание. 22 августа 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении врио губернатора Северной столица Георгия Полтавченко: он сменил на посту Валентину Матвиенко. 31 августа городской парламент утвердил чиновника на должность губернатора

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков

В 2018-м президент России Владимир Путин отправил Георгия Полтавченко в отставку. Врио градоначальника был вновь, как и 15 лет назад, назначен Александр Беглов. Выборы состоялись в 2019 году. Через десять дней после голосования Александр Беглов впервые официально вступил в должность главы города: церемония прошла в Заксобрании. Нагрудный знак новоизбранному губернатору вручил Вячеслав Макаров

В 2018-м президент России Владимир Путин отправил Георгия Полтавченко в отставку. Врио градоначальника был вновь, как и 15 лет назад, назначен Александр Беглов. Выборы состоялись в 2019 году. Через десять дней после голосования Александр Беглов впервые официально вступил в должность главы города: церемония прошла в Заксобрании. Нагрудный знак новоизбранному губернатору вручил Вячеслав Макаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Спустя пять лет церемония повторилась: в зале Мариинского дворца были все те же лица. В этот раз нагрудный знак Александру Беглову, который остался на второй срок, вручал Александр Бельский

Спустя пять лет церемония повторилась: в зале Мариинского дворца были все те же лица. В этот раз нагрудный знак Александру Беглову, который остался на второй срок, вручал Александр Бельский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Одним из самых одиозных политиков петербургского парламента можно смело назвать Виталия Милонова — депутата четвертого и пятого созывов, «единоросса», депутата Госдумы от Петербурга, борца с ЛГБТ-движением (движение в России признано экстремистским и запрещено) и заступника «традиционных ценностей»

Одним из самых одиозных политиков петербургского парламента можно смело назвать Виталия Милонова — депутата четвертого и пятого созывов, «единоросса», депутата Госдумы от Петербурга, борца с ЛГБТ-движением (движение в России признано экстремистским и запрещено) и заступника «традиционных ценностей»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Максим Резник (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) — депутат пятого–шестого созывов, член партии «Яблоко» до 2012 года. В 2016 году был избран депутатом от «Партии Роста». Во время работы в ЗакСе активно выступал против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В 2022 году осудил начало специальной военной операции и покинул Россию. Через год Минюст внес бывшего депутата в реестр иноагентов

Максим Резник (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) — депутат пятого–шестого созывов, член партии «Яблоко» до 2012 года. В 2016 году был избран депутатом от «Партии Роста». Во время работы в ЗакСе активно выступал против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В 2022 году осудил начало специальной военной операции и покинул Россию. Через год Минюст внес бывшего депутата в реестр иноагентов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Роман Коваль — депутат шестого созыва от «Единой России». В 2022 году Выборгский райсуд приговорил его к девяти годам колонии строго режима. Коваля признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, экс-депутат способствовал предоставлению субсидий определенным медицинским учреждениям, за что получал взятки. Роман Коваль вину не признал

Роман Коваль — депутат шестого созыва от «Единой России». В 2022 году Выборгский райсуд приговорил его к девяти годам колонии строго режима. Коваля признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, экс-депутат способствовал предоставлению субсидий определенным медицинским учреждениям, за что получал взятки. Роман Коваль вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2023 году Заксобрание в одночасье фактически лишилось фракции «Справедливая Россия — За правду». Все члены фракции заявили о выходе из одноименной партии: Марина Шишкина, руководитель СРЗП в парламенте, заявила, что повестка партии изменилась в сторону, «не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». В тот же день Марина Шишкина покинула пост вице-спикера парламента

В 2023 году Заксобрание в одночасье фактически лишилось фракции «Справедливая Россия — За правду». Все члены фракции заявили о выходе из одноименной партии: Марина Шишкина, руководитель СРЗП в парламенте, заявила, что повестка партии изменилась в сторону, «не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». В тот же день Марина Шишкина покинула пост вице-спикера парламента

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В 2024-м практическая аналогичная ситуация произошла у коммунистов. Половина депутатов фракции КПРФ сначала покинула Компартию, а затем сместила руководителя фракции. Вместо первого секретаря горкома Романа Кононенко объединение возглавила председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова. На фото слева направо: Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик и Ирина Иванова

В 2024-м практическая аналогичная ситуация произошла у коммунистов. Половина депутатов фракции КПРФ сначала покинула Компартию, а затем сместила руководителя фракции. Вместо первого секретаря горкома Романа Кононенко объединение возглавила председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова. На фото слева направо: Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик и Ирина Иванова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2024 году прошли довыборы депутата ЗакСа. Место освободилось в 2023 году, когда Алексей Далматов («Единая Россия») досрочно сложил полномочия из-за семейных обстоятельств. Свободное кресло занял советник губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами и экс-гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич

В 2024 году прошли довыборы депутата ЗакСа. Место освободилось в 2023 году, когда Алексей Далматов («Единая Россия») досрочно сложил полномочия из-за семейных обстоятельств. Свободное кресло занял советник губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами и экс-гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

2024 год в парламенте запомнится уходом Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Заместитель главы фракции «Яблоко» в Заксобрании 30 октября объявил о сложении депутатских полномочий из-за статуса иноагента. «Яблочник» проработал в ЗакСе три созыва — с 2011 года

2024 год в парламенте запомнится уходом Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Заместитель главы фракции «Яблоко» в Заксобрании 30 октября объявил о сложении депутатских полномочий из-за статуса иноагента. «Яблочник» проработал в ЗакСе три созыва — с 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

К 30-летию парламента в Законодательное собрание добавили немного имперскости: в Большом зале Мариинского дворца, на стене над трибуной парламента, повесили копию картины Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Оригинал висел на этом же месте во времена Российской империи, о которой в последние годы в современной России вспоминают все чаще. В прошлый раз картину разместили в Мариинском дворец в 1904 году и сняли спустя 13 лет, после революции в 1917-м. (Галерею подготовили Александр Коряков, Надежда Ярмула)

К 30-летию парламента в Законодательное собрание добавили немного имперскости: в Большом зале Мариинского дворца, на стене над трибуной парламента, повесили копию картины Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Оригинал висел на этом же месте во времена Российской империи, о которой в последние годы в современной России вспоминают все чаще. В прошлый раз картину разместили в Мариинском дворец в 1904 году и сняли спустя 13 лет, после революции в 1917-м. (Галерею подготовили Александр Коряков, Надежда Ярмула)

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Первое заседание Городского собрания открыл старейший депутат Владимир Гольман. Он проработал в петербургском парламенте с 1994 до 2011 года и проводил первое заседание каждого нового созыва

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Выборы в петербургский парламент в 1994 году начались со скандала. Еще за два месяца до голосования мэр города Анатолий Собчак издал распоряжение, согласно которому депутатами Городского собрания не могли быть работники милиции и прокуратуры, мэрии, солдаты срочной службы и депутаты федерального парламента. Подобный пункт в 1996 году пропишут в законе «О системе органов государственной власти г. Санкт-Петербурга». Первый созыв ЗакСа формировался полгода: выборы завершились лишь со второй попытки осенью 1994 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Первым председателем петербургского парламента 5 января 1995 года был избран Юрий Кравцов, представляющий блок «Любимый город» (объединение активистов «Яблока» и «Демократической партии России»). Как писал «Ъ», спикер парламента принадлежал к группе депутатов, поддерживающих городское правительство. В начале 1996-го спикер ЗакСа занял еще и место в Совете федераций. В том же году Юрия Кравцова обвинили в злоупотреблении служебным положением: следствие считало, что парламентарий отремонтировал квартиру жены за бюджетные средства. Это было лишь первое обвинение, предъявленное спикеру парламента. В 2001 году уже по другому эпизоду он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Пройдя многие суды, он добился отмены приговора, а после повторного рассмотрения дела был оправдан в 2005 году. В 1999 году Анатолий Собчак заявил, что уголовные дела были заведены «по явно надуманным предлогам», а прокуратура действовала «в политических целях»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

В 2000 году, спустя два года после выборов второго созыва, председателем парламента был избран Сергей Тарасов. Он проработал в ЗакСе с 1994 по 2003 год: через несколько месяцев после избрания депутатом третьего созыва вошел в состав нового городского правительства Валентины Матвиенко. Бывший спикер парламента был назначен вице-губернатором, ответственным за культуру, науку и образование. В 2009 году Сергей Тарасов погиб при крушении поезда «Невский экспресс»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председателем третьего созыва в 2003 году был избран Вадим Тюльпанов, который два предыдущих года ходил в заместителях Сергея Тарасова. Как писал «Ъ», успех нового спикера можно было объяснить поддержкой со стороны федеральных властей: в 2000 году он участвовал в работе штаба Владимира Путина на президентский выборах. Впрочем, как вспоминал один из представителей тогдашней парламентской оппозиции, начало руководства Вадима Тюльпанова было «расцветом парламентаризма»: спикер долгое время не изменял устав города и сохранял права меньшинства, «ни разу не изменил обязательствам и до конца созыва поддерживал либеральное крыло». Вадим Тюльпанов проработал в ЗакСе до 2011 года, а затем занял кресло в Совете федераций. В 2017 году он скончался в результате несчастного случая

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Шестым и седьмым созывом Заксобрания руководил «единоросс» Вячеслав Макаров. В прошлом военный, много лет преподававший в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, был избран в городской парламент в 2003 году. В 2007-м он возглавил фракцию «Единая Россия», а в 2012 — петербургское отделение «партии власти». Военные порядки прослеживались и в работе ЗакСа при новом спикере: именно он ввел дресс-код и обязал посетителей парламента придерживаться делового стиля, укорял корреспондента газеты «Мой район», что тот не служил в армии. А уже после ухода из парламента заявил: «Хлястики всегда берегите. В этом заключается сила Законодательного собрания». Вячеслава Макаров можно считать самым скандальным спикером городского ЗакСа. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председателем седьмого созыва в 2021 году был избран Александр Бельский («Единая Россия») — выходец из Смольного. За год до избрания в парламент Александр Бельский был назначен вице-губернатором Петербурга: за его кандидатуру проголосовали 37 депутатов, десять — против. Новый чиновник курировал комитет по молодежной политике. В 2024 году Александр Бельский, словно следуя по пути своего предшественника в парламенте, занял должность секретаря реготделения «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Семь созывов, сотни депутатов, пять спикеров. За 30 лет парламент принял более 11,6 тысяч нормативно-правовых актов. В истории ЗакСа были скандалы, одиозные политики и спорные законы. В начале своего пути депутаты активнее спорили со Смольным и не всегда соглашались с решениями губернаторов. В 2024 году решения парламента во многом предугадываемы, однако, как утверждают сами нынешние политики, дискуссии в Большом зале дворца все равно приносят пользу

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Самым важным документом, принятым первым созывов депутатов, стал Устав Санкт-Петербурга 1998 года. Его принятие сопровождалось скандалом: устав, в неком роде «городская конституция», стал камнем преткновения между двумя ветвями власти. Новый документ не устроил губернатора Владимира Яковлева, который заявил, что уставом «депутаты опустили исполнительную власть». Смольный, впрочем, все-таки добился изменения некоторых пунктов, однако в документе остались статьи, которые больше всего не устраивали Владимира Яковлева: губернатору запретили заниматься коммерческой деятельностью и выпускать нормативные правовые акты — только законы, которые перед вступлением в силу должны получить поддержку депутаты. За принятие «неугодного» документа расплатился Юрий Кравцов, который был «уволен» решением депутатов с должности спикера ЗакСа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Впрочем, уже через пять лет городской устав поправили по желанию Валентины Матвиенко, избранной на должность губернатора в октября 2003-го. Поправки были разработаны в Смольном за подписью и.о. губернатора Александра Беглова. Основной смысл изменений состоял в том, что новая градоначальница получает больше свободы в формировании своего правительства. Несмотря на это, ЗакС еще около 20 лет согласовывал вице-губернаторов Петербурга. В 2022 году депутаты утвердили предложенную нынешним губернатором Александром Бегловым поправку в Устав, после принятия которого лишились права согласовывать вице-губернаторов города

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Сергей Миронов — вице-спикер первого и второго созывов Заксобрания Петербурга. После отставки Юрия Кравцова Сергей Миронов занял должность врио председателя парламента. «Увольнение» своего предшественника депутат назвал акцией, которая была бы невозможна без режиссуры Смольного. В 2001 году был избран председателем Совета федераций. Спустя 10 лет ЗакС по инициативе «Единой России» досрочно прекратил полномочия бывшего депутата в Совфеде: место председателя верхней

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 1999 году произошло одно из самых громких убийств в истории Петербурга. В служебном автомобиле взорвали вице-спикера первого созывы и депутата второго Виктора Новоселова. Исполнитель Артур Гудков — 33-летний уроженец Белоруссии, находившийся на тот момент в розыске, — бросил на крышу остановившейся на светофоре депутатской Volvo 940 радиоуправляемую мину направленного действия. У Новоселова не было никаких шансов выжить. До 52 лет он не дожил три недели. За шесть лет до убийства на депутата уже было совершено покушение: его изрешетили пулями на пороге собственной квартиры. До конца жизни политик был прикован к инвалидному креслу

Фото: ТАСС

Олег Нилов — депутат первого–четвертого созывов. С 2011 года депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 1999 году по обвинению в организации банды, совершившей серию заказных убийств, был арестован депутат второго и третьего созывов Юрий Шутов — бывший помощников Анатолия Собчака, который после скандала с ним написал книгу «Собчачье сердце, или Записки помощника, ходившего во власть». Вместе с Шутовым были арестовано еще 12 человек — участники казанского преступного сообщества. Находясь в «Крестах», в 2002 году сумел вновь избраться в парламент. В 2006-м бывшего депутата приговорили к пожизненному лишению свободы за бандитизм и организацию нескольких убийств. В 2014 году Юрий Шутов скончался после очередного инсульта в колонии «Белый лебедь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Андрей Черных — депутат третьего–пятого созывов. В первый раз был избран от партии «Яблоко», но уже в следующем созыве состоял во фракции «Единая Россия». В 2007 году бывший следователь военной, а затем транспортной прокуратуры пришел на заседание парламента с травматическим пистолетом за поясом, прикрыв его пиджаком

Фото: Деловой Петербург / ИНТЕРПРЕСС

Главным законом каждого парламентского года становится городской бюджет. Законопроект разрабатывается в Смольном, после чего депутаты одобряют его на пленарных заседаниях. Ко второму чтению фракции традиционно подают поправки, которые сейчас перед вынесением на рассмотрение парламента, должны получить поддержку бюджетной комиссии под руководством Александра Беглова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Оксана Дмитриева — депутат шестого созыва от «Партии Роста». В 1993 году впервые была избрана в Государственную думу первого созыва. За 30 лет избиралась в нижнюю палату парламента семь раз. В 2021-м вновь заняло кресло депутата Госдумы от Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2018 году Красногвардейский райсуд приговорил к пяти годам колонии за получение почти 5 млн рублей взятки депутата третьего–пятого созывов от «Единой России» Светлану Нестерову. По данным следствия, будучи избранником народа женщина лоббировала интересы двух НКО при получении ими субсидий из городского бюджета. В 2020 году экс-депутат добилась условно-досрочного освобождения. На фото Светлана Нестерова и депутат первого–шестого созывов, депутат Ленсовета 21-го созыва Алексей Ковалев, в истории которого было свое уголовное дело в начале 2000-х

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В том же году Кировский райсуд приговорил к трем годам ИК строгого режима депутата пятого созыва Вячеслава Нотяга. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-парламентарий получил более 1 млн рублей от представителей строительной компании за невоспрепятствование ее деятельности — за отказ от направления в различные инстанции депутатских запросов и неучастие в митингах недовольных застройщиками горожан

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Григорий Явлинский — депутат пятого созыва. На выборах в ЗакС в 2011 году возглавил список кандидатов от партии «Яблоко». В результате голосования в городской парламент прошло шесть «яблочников»: в предыдущем созыве не было ни одного. Во время предвыборная кампании Григорий Явлинский и другие кандидаты «Яблока» заявили, что в случае избрания в ЗакС фракция откажется от служебных автомобилей. «Яблочники» сдержали обещание, сэкономив городскому бюджета 900 тысяч рублей в месяц (содержание одного автомобиля и водителя в месяц обходится бюджету в 150 тысяч рублей)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Павел Солтан — депутат второго–четвертого созывов, заместитель председателя пятого созыва. Парламентарий был инвалидом первой группы: у него были протезы вместо рук и ног. В 2016 году погиб в ДТП на Выборгском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2004 году, после теракта в Беслане, в России были отменены прямые губернаторские выборы. В большинстве регионов жители вновь получили право выбирать власть в 2011 году. Губернаторов Петербурга с 2005 по 2012 год утверждало Заксобрание. 22 августа 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении врио губернатора Северной столица Георгия Полтавченко: он сменил на посту Валентину Матвиенко. 31 августа городской парламент утвердил чиновника на должность губернатора

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков

В 2018-м президент России Владимир Путин отправил Георгия Полтавченко в отставку. Врио градоначальника был вновь, как и 15 лет назад, назначен Александр Беглов. Выборы состоялись в 2019 году. Через десять дней после голосования Александр Беглов впервые официально вступил в должность главы города: церемония прошла в Заксобрании. Нагрудный знак новоизбранному губернатору вручил Вячеслав Макаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Спустя пять лет церемония повторилась: в зале Мариинского дворца были все те же лица. В этот раз нагрудный знак Александру Беглову, который остался на второй срок, вручал Александр Бельский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Одним из самых одиозных политиков петербургского парламента можно смело назвать Виталия Милонова — депутата четвертого и пятого созывов, «единоросса», депутата Госдумы от Петербурга, борца с ЛГБТ-движением (движение в России признано экстремистским и запрещено) и заступника «традиционных ценностей»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Максим Резник (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) — депутат пятого–шестого созывов, член партии «Яблоко» до 2012 года. В 2016 году был избран депутатом от «Партии Роста». Во время работы в ЗакСе активно выступал против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В 2022 году осудил начало специальной военной операции и покинул Россию. Через год Минюст внес бывшего депутата в реестр иноагентов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Роман Коваль — депутат шестого созыва от «Единой России». В 2022 году Выборгский райсуд приговорил его к девяти годам колонии строго режима. Коваля признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, экс-депутат способствовал предоставлению субсидий определенным медицинским учреждениям, за что получал взятки. Роман Коваль вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2023 году Заксобрание в одночасье фактически лишилось фракции «Справедливая Россия — За правду». Все члены фракции заявили о выходе из одноименной партии: Марина Шишкина, руководитель СРЗП в парламенте, заявила, что повестка партии изменилась в сторону, «не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». В тот же день Марина Шишкина покинула пост вице-спикера парламента

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В 2024-м практическая аналогичная ситуация произошла у коммунистов. Половина депутатов фракции КПРФ сначала покинула Компартию, а затем сместила руководителя фракции. Вместо первого секретаря горкома Романа Кононенко объединение возглавила председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова. На фото слева направо: Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик и Ирина Иванова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2024 году прошли довыборы депутата ЗакСа. Место освободилось в 2023 году, когда Алексей Далматов («Единая Россия») досрочно сложил полномочия из-за семейных обстоятельств. Свободное кресло занял советник губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами и экс-гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

2024 год в парламенте запомнится уходом Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Заместитель главы фракции «Яблоко» в Заксобрании 30 октября объявил о сложении депутатских полномочий из-за статуса иноагента. «Яблочник» проработал в ЗакСе три созыва — с 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

К 30-летию парламента в Законодательное собрание добавили немного имперскости: в Большом зале Мариинского дворца, на стене над трибуной парламента, повесили копию картины Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Оригинал висел на этом же месте во времена Российской империи, о которой в последние годы в современной России вспоминают все чаще. В прошлый раз картину разместили в Мариинском дворец в 1904 году и сняли спустя 13 лет, после революции в 1917-м. (Галерею подготовили Александр Коряков, Надежда Ярмула)

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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