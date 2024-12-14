30 лет под знаком ЗакС
Петербургский парламент отмечает юбилей
Ровно 30 лет назад, 14 декабря 1994 года, в Мариинском дворце состоялось первое заседание тогда еще Городского собрания Санкт-Петербурга. В первый же день работы депутаты переименовали Городское собрание в Законодательное. За 30 лет через петербургский парламент прошли десятки депутатов, судьбы которых сложились по-разному. Кто-то пошел на повышение, кто-то сошел с политической дистанции и перешел в другую отрасль, а кто-то закончил жизнь в тюрьме. «Ъ-СПб» вспоминает состав петербургского ЗакСа и важные этапы в его истории.
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