Бомбардиры чемпионата НХЛ

|1. Нейтан Маккиннон («Колорадо»)
|31
|11
|36
|47
|2. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)
|25
|14
|30
|44
|3. Кирилл Капризов («Миннесота»)
|28
|18
|25
|43
|4. Мартин Нечас («Каролина»)
|28
|14
|29
|43
|5. Микко Рантанен («Колорадо»)
|31
|18
|25
|43
|6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|29
|21
|21
|42
|7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|26
|14
|26
|40
|8. Джек Айкел («Вегас»)
|29
|9
|30
|39
|9. Сэм Райнхарт («Флорида»)
|30
|19
|20
|39
|10. Еспер Братт («Нью-Джерси»)
|32
|13
|26
|39
|…
|18. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
|28
|15
|20
|35