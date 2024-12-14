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Коммерсантъ FM
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Бомбардиры чемпионата НХЛ

ИГПО
1. Нейтан Маккиннон («Колорадо»)31113647
2. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)25143044
3. Кирилл Капризов («Миннесота»)28182543
4. Мартин Нечас («Каролина»)28142943
5. Микко Рантанен («Колорадо»)31182543
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)29212142
7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)26142640
8. Джек Айкел («Вегас»)2993039
9. Сэм Райнхарт («Флорида»)30192039
10. Еспер Братт («Нью-Джерси»)32132639
18. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)28152035

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