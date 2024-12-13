В деле Твикса пропали следы насилия

СКР прекратил громкое уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении проводницы поезда Екатеринбург—Санкт-Петербург. В январе 2024 года погиб высаженный из этого поезда на одной из станций кот Твикс. Этот инцидент вызвал масштабный общественный резонанс и стал поводом для разработки специального алгоритма действий для поездных бригад в случае обнаружения животных без хозяев. Впрочем, адвокат хозяина Твикса продолжает настаивать, что в смерти кота виновата именно проводница, а дело прекращено «преждевременно и незаконно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кот Твикс

Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK Кот Твикс

Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург—Санкт-Петербург. В сумке-переноске с посадочным талоном и всеми необходимыми справками в одном из вагонов с родственником своего хозяина ехал кот по кличке Твикс. Пассажиров возмутило, что выбравшийся из переноски Твикс отправился гулять по поезду. После их жалоб проводница, как сообщали СМИ, высадила животное на станции «Киров-Пассажирский» в 30-градусный мороз. Несколько дней кота Твикса разыскивал хозяин, около 5 тыс. волонтеров и железнодорожники из Кирова. Они опрашивали свидетелей, патрулировали привокзальные территории, расклеили около 300 объявлений и создали чаты в Telegram, за которыми следили около 8 тыс. подписчиков. 20 января в километре от вокзала нашли мертвого Твикса. По одной из версий, кота могли загрызть собаки. В отношении проводницы поезда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

По версии ОАО РЖД, причиной инцидента стали «отдельные недостатки нормативных документов», а также «отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира» и стечение обстоятельств. Заместитель гендиректора ОАО РЖД Иван Колесников заявлял, что проводница была отстранена от работы. В Госдуме РЖД в этой связи призвали установить систему идентификации животных в поездах и разработать специальные правила.

И вот, как выяснилось в пятницу, уголовное преследование проводницы было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Об этом сообщил “Ъ” ее адвокат Владислав Идамжапов.

«Ранее во всех СМИ утверждалось, что именно проводница осуществила высадку кота на перрон, однако это не соответствует действительности,— рассказал адвокат.— Как было установлено в ходе следствия, высадку Твикса осуществляла не она, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона».

Таким образом, уточнил господин Идамжапов, в действиях его доверительницы нет состава преступления.

“Ъ” поинтересовался в ОАО РЖД, восстановит ли компания в должности проводницу в связи с решением о прекращении дела. В монополии не ответили на этот вопрос, напомнив, что после инцидента были существенно изменены правила перевозки животных и введен специальный алгоритм действий для поездных бригад. «Так, при обнаружении в вагоне животного без владельца проводник сначала начнет поиск его хозяина,— объяснили “Ъ”.— При отсутствии информации проводник должен проверить в служебном терминале данные о пассажирах, перевозящих животное в данном вагоне, и сначала адресно опросить их, а если хозяин домашнего питомца не обнаружится — то и всех остальных пассажиров вагона. Если владелец в вагоне не найден, животное перенесут в штабной вагон и начальник поезда продолжит поиск хозяина по всему поезду». В случае если владелец в поезде отсутствует, отмечают в компании, животное будет передано работникам вокзала на ближайшей станции, где организован прием животных: имеются переноски, корм, налажены связи с зоозащитными организациями и специализированными приютами. При наличии связи с владельцем он будет проинформирован о том, на какой станции животное передали работникам вокзала. В конце ноября компания объявила о том, что при покупке билетов на сайте ОАО РЖД стало возможно узнать о проезде животного на соседних местах: на схеме вагона они выделены темно-серым цветом: «Пассажир может узнать, какой питомец поедет и даже его маршрут. Это позволит выбрать комфортное место, чтобы животные не испытывали стресс от соседства, а аллергики были спокойны за свое здоровье».

Впрочем, Сергей Егоров, адвокат хозяина погибшего кота Эдгара Гайфуллина, заявил “Ъ”, что уголовное дело прекращено «незаконно и преждевременно». «Кот оказался на улице из-за действий проводницы, якобы выкидывая кота на улицу на мороз, она не имела умысла причинить ему боль и страдания,— заметил он.— Был допрошен потерпевший и 15 свидетелей. В деле есть нестыковки». Адвокат продолжает настаивать: проводница передала одному из пассажиров Твикса, чтобы он высадил животное из вагона. «Перевозчик кота не откликнулся, так как спал в этот момент»,— объяснил он.

Мария Шараева, Екатеринбург; Наталья Скорлыгина