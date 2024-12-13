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Никита Кучеров сыграл на шестерку

Он забросил шайбу и сделал пять результативных передач в матче регулярного чемпионата НХЛ

Главным событием игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стало удивительное индивидуальное выступление российского нападающего «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова. В матче против «Калгари Флеймс» (8:3) россиянин отметился одной заброшенной шайбой и пятью голевыми передачами. Благодаря этому самый результативный игрок прошлого сезона поднялся на второе место в бомбардирской классификации сезона нынешнего.

Благодаря шести очкам, набранным в матче против «Калгари», форвард «Тампы» Никита Кучеров (№86) поднялся на второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Благодаря шести очкам, набранным в матче против «Калгари», форвард «Тампы» Никита Кучеров (№86) поднялся на второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Reuters

Благодаря шести очкам, набранным в матче против «Калгари», форвард «Тампы» Никита Кучеров (№86) поднялся на второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Reuters

Матч между «Калгари Флеймс» и «Тампа-Бей Лайтнинг», прошедший в ночь на пятницу, не отличался особенной интригой. После того как хозяева открыли счет в самом его дебюте, больше вперед они не выходили. А у гостей голы посыпались: всего в ворота «Калгари» залетело восемь шайб. Естественно, это позволило добиться отменных показателей продуктивности всем лидерам команды. Брейден Пойнт, например, набрал четыре очка (гол и три результативные передачи), а Джейк Генцел оформил хет-трик. Но больше всех отличился их партнер по тройке нападения Никита Кучеров. Россиянин записал на свой счет аж шесть очков: сначала забросил сам, а затем пять раз ассистировал одноклубникам.

Геройства своего лидера, впрочем, заметили не все в «Тампе». Об этом с улыбкой рассказывал главный тренер команды Джон Купер: «Мы сидели в раздевалке, хотели определить лучшего игрока матча. Кто-то предложил наградить Генцела, все-таки у него хет-трик. Но Генцел сразу сказал: "Нет-нет, отдавайте приз Кучерову, он набрал шесть очков". Мы облажались! Мы даже не обратили на это внимания!»

Не заметить успехи Кучерова было действительно сложно. Ну да, один раз он попал в протокол благодаря рутинной передаче на своей половине площадки. Но в остальных-то пяти эпизодах сыграл исключительно важную роль.

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В конце первого периода россиянин сравнял счет, обокрав на своей синей линии лидера атаки соперника Джонатана Юбердо. Во втором периоде он дважды помог партнерам четко разыграть большинство передачами в одно касание — такие Кучеров отдает уже, кажется, за счет мышечной памяти. А в заключительном отрезке Кучеров соорудил еще два гола. В одной атаке одурачил трех игроков «Калгари» и пихнул шайбу на свободный лед Генцелу. Другую атаку развил пасом не глядя из своей зоны, организовав Пойнту и Генцелу выход два в одного.

В общем, что уж говорить, блестящая игра, таких даже в богатой заокеанской карьере Кучерова за 11 лет скопилось не так много.

Шесть очков за матч ему удалось набрать во второй раз: впервые это произошло в ноябре прошлого года, когда «Тампа» со счетом 8:2 уничтожила «Каролину». За все время существования клуба это получилось только у двух других игроков: по разу у Пойнта и защитника Дага Кроссмана, игравшего в конце XX века.

А «выбить» больше не смог никто, даже легенды «Тампы» Мартен Сан-Луи и Стивен Стэмкос, которые пока опережают Кучерова по количеству очков за клуб. В истории НХЛ, правда, такие случаи бывали, хотя и очень редко. Абсолютный рекорд принадлежит Дэррилу Ситтлеру, который в 1976 году, играя за «Торонто Мейпл Лифс», заработал 10 (6+4) результативных баллов в матче против «Бостон Брюинс».

Повлияло успешное выступление Кучерова в пятничном матче и на бомбардирскую гонку текущего сезона. В ней лучший бомбардир прошлой кампании поднялся на вторую строчку. Теперь Кучеров уступает только форварду «Колорадо Эвеланш» Нейтану Маккинону. У россиянина 44 очка, у канадца — на три больше. Впрочем, больше у него и сыгранных матчей, причем сразу на шесть.

Роман Левищев

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