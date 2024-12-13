Зампред комитета Госдумы обратился в Минздрав по поводу дефицита физраствора

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав. Он просит министерство сообщить о принятых мерах для решения возникшего в стране дефицита физраствора. Об отправке обращения господин Башанкаев написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем обращении депутат обратил внимание на важность физраствора (натрия хлорид 0,9%) для оказания медицинской помощи. Этот препарат используется для парентерального введения лекарств и комплексной терапии при кровопотере во время операций. Он относится к категории жизненно необходимых препаратов.

«Проблема массовой нехватки физраствора может привести к необратимым негативным последствиям, а именно невозможности оказания медицинской помощи, к случаям отказа медицинских работников от оказания медицинской помощи»,— говорится в обращении (цитата по «РИА Новости»). Нехватка физраствора также может привести к тому, что люди будут покупать его на маркетплейсах, где он может быть некачественным, уточнил господин Башанкаев.

Ранее в СМИ появилась информация о дефиците физраствора в медицинских учреждениях и аптеках. О проблемах в регионах сообщали еще в октябре 2024 года. Недавно «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные проверки и комментарии читателей сообщила о нехватке физраствора в Санкт-Петербурге. Как писал «Ъ FM», дефицит мог добраться и до Москвы.

Подробнее — в материале «Хлорид натрия растворился в аптеках».