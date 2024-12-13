Минобороны и Минобрнауки создают консорциум для лечения раненых бойцов

Минобороны и Минобрнауки России договорились создать научно-клинический консорциум с участием Российского научного центра хирургии имени Петровского и Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Они будут заниматься внедрением новых разработок для лечения раненых с минно-взрывными и огнестрельными травмами.

«Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии между двумя министерствами, в рамках которого будет создан научно-клинический консорциум. Передовые достижения отечественной медицинской науки и новейшие методы будут применяться для лечения и восстановления участников специальной военной операции»,— сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков (цитата по ТАСС).

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева сообщила, что несколько тысяч участников военной операции, получившие в том числе тяжелые ранения, учатся в университетах. По ее словам, сегодня «мы видим колоссальный потенциал во взаимодействии Минобороны и гражданской медицины».

Госпожа Цивилева добавила, что Минобороны и Минобрнауки уже создали ряд технологий для оказания медицинской помощи, тактической медицины, остановки кровотечений, иммобилизации и фиксации переломов. Она уточнила, что многие из них не имеют аналогов в мире.