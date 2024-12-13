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Коммерсантъ FM
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Газированные напитки обвинили в зависимости

Чем вызваны претензии в США к производителям продукции

В США впервые подан иск к производителям газировки из-за эффекта привыкания у детей. Американец Брюс Мартинс обратился в суд с заявлением против Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez, Mars и других гигантов пищевой индустрии. Он утверждает, что к 16 годам из-за употребления их продукции получил сахарный диабет второго типа и жировую болезнь печени. Иск включает в себя претензии в сговоре, халатности, мошенническом искажении фактов и недобросовестной деловой практике. С ответчиков требуют неопределенной суммы компенсации. Интересы заявителя представляет фирма Morgan & Morgan, которая отмечает, что это первое в истории США подобное разбирательство.

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В иске, в частности, говорится, что крупные производители газировки используют сахар в больших количествах и прибегают к глубокой переработке сырья, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Корпорации знают, что их продукция вредна и вызывает зависимость, то есть действуют так же, как табачные компании, которых ранее привлекали за это к ответственности. Такая аналогия повышает шансы истца на победу, считает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «Что юристы закладывают в прецедентную основу этого иска? Ни больше ни меньше, а вполне успешное дело, и даже не одно, которое уже было в США. Речь о знаменитых процессах против табачных компаний. И они не просто проводят параллели с этими исками, но и прямо утверждают наличие безусловной связи между этими делами.

Почему дети во всем мире пьют все больше сладкой газировки

По их мнению, обнаружена прямая связь между учеными, которые были задействованы в исследованиях, которые проводили табачные компании, — эти же специалисты позже работали для крупных пищевых гигантов в отношении продуктов сверхвысокой переработки, которые, по мнению истца, вызывают безусловное привыкание. В этой связи там заявлено несколько требований у истца. Взыскание денежных средств оставлено на усмотрение суда. Если обратиться к прецедентам, то в 2008 году был подан иск конкретно к R.J. Reynolds, и компанию обязали выплатить почти $24 млрд».

Здоровое питание как инструмент экономии

Юристы Morgan & Morgan ссылаются на данные исследования, согласно которым продукты глубокой переработки составляют около 67% рациона американских детей. При этом в США не менее 14% взрослых и 12% несовершеннолетних зависимы от такого типа питания. Связь подобных продуктов с серьезными заболеваниями медики давно считают доказанным, отметила главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова: «Безусловно, избыточное потребление добавленного сахара, излишняя калорийность рациона в комплексе с малоподвижным образом жизни неминуемо приводит к набору веса, ожирению. Одним из наиболее частых осложнений является сахарный диабет второго типа. Кроме того, жиры откладываются во всех органах, в том числе и в печени, вызывая ожирение печени. Но не стоит забывать, что есть еще наследственная предрасположенность к этим заболеваниям, и не каждый человек, кто употребляет сладкое, все-таки достигает диабета в раннем детском возрасте.

Сейчас совершенно определенно мы можем сказать, что все научные исследования по поводу ожирения, сахарного диабета доказывают, что это алиментарно-зависимые заболевания, то, что зависит от продуктов питания, которые человек употребляет».

Летом 2024 года ВОЗ объявила крупных производителей табака, алкоголя, топлива и продуктов питания глубокой переработки ответственными за треть всех смертей в мире и четверть — в европейском регионе.

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Андрей Загорский

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