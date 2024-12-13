Объем торгов на Мосбирже достиг рекордных 1,35 квадриллиона рублей

Совокупный объем торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) за январь—ноябрь 2024 года достиг максимальной за всю историю торгов отметки 1,35 квадриллиона руб., сообщил председатель правления биржи Виктор Жидков. Объем торгов на рынке акций с начала года достиг 29 трлн руб., увеличившись на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Слова господина Жидкова приводит ТАСС. По представленным им данным, объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона руб., за 2022-й — 1,1 квадриллиона, за 2021-й — 1 квадриллион руб.

На рынке облигаций оборот вырос на 9%, до 19 трлн руб., на срочном рынке — на 22%, до 88 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 27%, до 955 трлн руб.

В ноябре 2024 года совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи уменьшился на 1%, до 124,8 трлн руб., по сравнению с ноябрем 2023 года. По сравнению с октябрем текущего года объем торгов снизился на 11% со 140,2 трлн руб.

О деятельности Мосбиржи — в материале «Ъ» «Первичное обсуждение акций».