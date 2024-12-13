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Коммерсантъ FM
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Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области

Президент Владимир Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов. Все женщины были осуждены условно за преступления небольшой и средней тяжести, у каждой из них есть несовершеннолетние дети. Одна из помилованных — инвалид первой группы.

«Все они имеют положительные характеристики и полностью возместили причиненный преступлением ущерб»,— говорится в сообщении омбудсмена, опубликованном днем 12 декабря. Утром 13 декабря информация о помиловании также появилась на сайте регионального УФСИНа.

Имена помилованных женщин в сообщениях не приводятся. Указы об их помиловании пока не опубликованы.

10 декабря член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила президента продолжать помилование женщин, в том числе тех, кто совершил ненасильственное преступление впервые и имеет несовершеннолетних детей.

8 марта 2024 года Владимир Путин подписал указы о помиловании 52 осужденных женщин. Среди помилованных были беременные, имеющие несовершеннолетних детей, а также родственницы участников боевых действий на Украине.

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