Экс-глава ЦБ Дубинин допустил повышение ключевой ставки до 22%

Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин в интервью «Газете.Ru» спрогнозировал, что на заседании 20 декабря Центральный банк повысит ключевую ставку на один процентный пункт — до 22%. Господин Дубинин пояснил, что с его точки зрения увеличение ставки не дает быстрого результата в борьбе с инфляцией. По его словам, «изменения возможны через полгода».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Дубинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. А вот с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана»,— сказал господин Дубинин, возглавлявший ЦБ в 1995–1998 годах.

25 октября ЦБ поднял ставку с 19% до 21%. 4 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на заседании 20 декабря ставка еще может быть повышена. Таргет ЦБ по инфляции — 4%. По прогнозу регулятора от 25 октября, инфляция в 2024 году составит 8,0–8,5%.

О прогнозе по повышению ставки — в материале «Ъ» «ЦБ утвердился в жесткости».