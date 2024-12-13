РБК: срок переводов между Россией и ОАЭ к ноябрю увеличился до 14 дней

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки обработки платежей от российского бизнеса в среднем до двух недель. Об этом написал РБК, ссылаясь на транспортные компании и профильных юристов. По их словам, ситуация ухудшалась весь текущий год, но усугубилась в ноябре после очередных санкций со стороны США.

Так, совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов отметил, что с января по ноябрь 2024 года средний срок обработки платежей между странами вырос примерно на 29% и составлял 10–14 дней.

Управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко также подтвердила изданию увеличение сроков обработки переводов до двух недель. Она добавила, что с конца ноября в ряде случаев платежи либо возвращаются спустя одну-две недели, либо средства списались со счетов в банках в ОАЭ, но до сих пор не поступили ни в российские банки, ни вернулись на счета в эмиратских кредитных организациях.

Гендиректор Logita TradeТатьяна Алексеева объяснила удлинение сроков пересмотром банками схем взаимодействия и ужесточением проверок. В свою очередь, Иван Тихоненок, руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith, считает, что санкции не повлияли на ситуацию. По его словам, уже в начале этого года средний срок обработки платежа составлял один—три дня, а к началу лета увеличился до пяти—семи дней.

В начале ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, запретив тем самым оплачивать через него российский трубопроводный газ, поставляемый в страны ЕС. 11 декабря послы стран объединения согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, направленный, в частности, на борьбу с «теневым танкерным флотом».

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