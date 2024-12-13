Потребление населения отложено

Свежее исследование «Сбериндекса» фиксирует: рост трат граждан в ноябре по сравнению с октябрем 2024 года с учетом сезонности составил 0,1%, а в сентябре—ноябре показатель прирастал на 0,5% против роста на 0,6% летом (по картам «Сбера», отклонение от данных Росстата в октябре — 1,1%). То есть потребительские расходы стабилизировались после скачка в первой половине 2024 года.

В свежем выпуске мониторинга региональной экономики ЦБ также сообщает о стабилизации трат домохозяйств на фоне роста сбережений — его поддерживал высокий рост их доходов. По данным ЦБ, в среднем за январь—сентябрь 2024 года годовой прирост номинальных денежных доходов составил 17% (годом ранее — не более 11%). Основной вклад в эту динамику внес рост зарплат на фоне усиления конкуренции работодателей за кадры. Вторым по значимости фактором названо увеличение единовременных выплат при заключении военных контрактов и расширение материальной поддержки семьям военнослужащих. «Во многих регионах в текущем году расширены и иные меры социальной поддержки. В частности, в некоторых субъектах увеличены региональные выплаты семьям при рождении детей»,— добавляют авторы доклада.

Между тем зарплатные ожидания компаний на 2025 год, по ноябрьским опросам предприятий, остаются повышенными — 75% респондентов готовят повышение зарплат (93% в 2024 году, см. график). Часть из них отмечает, что будут ориентироваться на величину предстоящей индексации МРОТ (повышение на 16,6% с 2025 года), а в части регионов компании уже повысили. Это позволяет обеспеченной части домохозяйств увеличивать и сбережения, и потребление одновременно. А чуть менее обеспеченным — подтягиваться к этому уровню, ожидая повышения доходов. Для сбережений в январе—сентябре 2024 года население выбирало банковские депозиты и наличную валюту, доля доходов, которые тратятся на финансовые активы, выросла. «Рост удельного веса вложений в финансовые активы в структуре использования доходов свидетельствует, что в 2025 году, даже при замедлении роста зарплат, рост расходов потребителей на товары и услуги может продолжиться»,— заключают в ЦБ.

Артем Чугунов