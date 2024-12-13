Искусственный интеллект уклоняется от работы

Готовность бизнеса к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году несколько сократилась по сравнению с и так невысоким уровнем прошлого года, свидетельствуют данные Центра развития ИИ при правительстве. Ситуация обусловлена нехваткой данных и кадров для развития и использования технологии. Главными барьерами для внедрения ИИ эксперты называют невысокую осведомленность организаций о его возможностях и отсутствие финансирования. В свою очередь, целесообразность инвестиций упирается в отсутствие единых метрик эффективности применения ИИ, позволяющих инвесторам оценить отдачу от таких вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве (создан Белым домом на базе НИУ ВШЭ для экспертного сопровождения регулирования внедрения ИИ в госуправлении и экономике) представил доклад о готовности отраслей к внедрению технологии в 2024 году. Индекс представляет собой комплексную оценку по 11 направлениям, включая разработку стратегий, инфраструктуру, кадровое обеспечение и научное сопровождение технологии, производство продуктов на базе ИИ и его использование в организациях. Также учитывались отраслевая госполитика и регулирование развития и использования ИИ. Мониторинг охватывает 19 отраслей экономики и соцсферы. За год показатель сократился на 0,2 балла (с 3,7 в 2023 году, максимум — 10 баллов). Отраслевая готовность к технологии неоднородна: минимум среди «начинающих» отраслей приходится на культуру и соцсферу (2,1 балла), максимум у лидеров — 4,8 балла — получили высшее образование и сектор ИКТ.

Средний уровень использования ИИ в приоритетных отраслях при этом достиг 43%, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 11 процентных пунктов, максимальные показатели зафиксированы в направлениях «госполитика» и «эффекты от использования ИИ» — 5,8 и 5,6 балла соответственно, минимум же — 0,7 и 2,2 балла — в направлениях «данные для развития и использования ИИ» и «исследования и разработки». «Во всех сферах отмечается недостаточная обеспеченность данными и кадрами для развития и использования ИИ (2,7 и 4,4 балла). Главными барьерами на пути внедрения ИИ-решений являются невысокая осведомленность организаций о возможностях ИИ и финансовые ограничения»,— говорится в докладе.

Отсутствие финансирования остается одним из основных препятствий для применения ИИ уже несколько лет (в 2024 году его отметили 27% респондентов), и особенно в отраслях, готовность которых к технологии оценивается центром как низкая. Эксперты считают необходимой господдержку развития и использования ИИ, особенно в организациях бюджетной сферы.

Вопросы финансирования, однако, непосредственно связаны с эффективностью от использования технологии. И хотя в среднем доля организаций, отметивших значительные эффекты применения ИИ, растет (36% против 29% в 2023 году), положительное влияние на бизнес сосредоточено в крупных организациях. Проблема выбора применяемых технологий и единых критериев эффективности для оценки вложенных инвестиций по-прежнему сохраняется и актуальна не только для частных вложений, но и для государственных.

Внедрение технологий ИИ происходит неравномерно в разных отраслях, отмечают в Альянсе в сфере ИИ (объединяет «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», МТС, VK и др.). Стоит обращать внимание не на средние показатели, а на данные по каждой отрасли. При этом к общим для всех индустрий вызовам, которые могут влиять на темпы внедрения, альянс относит дефицит кадров внутри компаний, отраслевых ИИ-специалистов.

Венера Петрова