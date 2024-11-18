Искусственный интеллект повышает качество продукции

Больше всего применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) сказывается на повышении качества продукции и услуг — такой эффект в ходе опроса отметили более половины компаний (54,3%), использующих эти решения, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Также ИИ помогает поднять качество или эффективность бизнес-процессов (51% опрошенных). Как отмечают авторы исследования, такие результаты объясняются снижением роли человеческого фактора в деятельности организаций после внедрения технологии.

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В ходе опроса 2,3 тыс. компаний исследователи собирали информацию об использовании пяти классов технологий ИИ: обработки визуальных, звуковых данных, текста, интеллектуальной поддержки принятия решений и управления, повышения эффективности ИИ. Выяснилось, что в наименьшей степени применение ИИ может снизить затраты на оплату труда и на численность работников — о таком эффекте заявили соответственно лишь 9,4% и 10% компаний. По мнению экспертов, это можно объяснить тем, что использование ИИ требует значительного числа компетентных высокооплачиваемых сотрудников, что, в свою очередь, ведет к дополнительным издержкам на оплату труда.

Все пять классов технологий ИИ используют лишь 8,9% организаций, четыре класса применяют 11,3% опрошенных, три — 14,6%, два — 20,1%. Чаще всего (в 45,1% случаев) речь идет о технологии лишь одного из классов. При этом примерно половина организаций, внедривших ИИ, намерена до 2026 года расширить число используемых решений: о планах внедрить как минимум одну новую для себя технологию ИИ заявили 49% крупных, 47% средних и 46% малых предприятий. Среди организаций, не использующих ИИ, лишь 28% готовы рассмотреть для себя эту возможность в ближайшее время.

Самыми востребованными к внедрению названы технологии повышения эффективности ИИ и интеллектуальной поддержки принятия решений и управления: о планах их использования заявили 32,8% и 24,4% организаций, применяющих ИИ, соответственно. Отметим, что организации — как с опытом использования этих технологий, так и без него — самым значимым барьером для внедрения решений называют высокие затраты: на это препятствие указали соответственно 63,6% и 57,2% компаний.

Венера Петрова