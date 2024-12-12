Среди самых экологически благополучных регионов оказались Крым и Чечня

Семь регионов России оказались наиболее экологически благополучными, по версии экспертов центра «Устойчивого развития» Российского государственного геологоразведочного университета. Свое исследование они провели при поддержке комитета Госдумы по экологии. Отличниками оказались Крым, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Московская и Липецкая области.

Эксперты составили рейтинг, основываясь на трех параметрах. Первый — достижение показателей нацпроекта «Экология»; второй — данные социологических опросов об оценке экологической ситуации гражданами этих регионов; третий — оценка экспертами экологической и коммуникативной составляющей при реализации местными органами власти экологической политики. Все регионы (кроме ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, где данные не собирались) были разделены на четыре группы — «отличников», «хорошистов», «середнячков» и «проблемных». У «отличников» достигнуты все показатели федеральных проектов по экологии, в которых участвует регион, а население позитивно оценивает работу властей.

У «проблемных» показатели не достигнуты, а у жителей и экспертов есть серьезные вопросы к чиновникам. Среди проблемных регионов оказалось десять регионов: Тверская, Ярославская, Вологодская, Ярославская, Омская и Ульяновская области, а также республики Дагестан, Тыва, Хакасия и Забайкальский край.

«Основная задача рейтинга — мониторинг достижения национальной цели "Экологическое благополучие", поставленной президентом. Для этого и надо понимать, на каком этапе мы находимся»,— объяснил глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин (ЕР), представляя рейтинг, который, по его словам, станет ежегодным.

Полина Ячменникова