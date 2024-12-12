Сигналы упаковывают в прогнозы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снижением ставок продолжил процесс смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в еврозоне. Хотя победу над инфляцией регулятор пока не констатирует, смягчение его монетарной политики на ближайших заседаниях, по всей видимости, продолжится. В пользу такого сценария говорит очередное ухудшение перспектив роста экономики еврозоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

ЕЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики — определяющая ее ставка по депозитам снижена с 3,25% до 3%. Базовая ставка (под нее банки занимают у ЕЦБ) и ставка по маржинальным кредитам (по ней они берут кредиты овернайт) снижены до 3,15% и 3,4% с 3,4% и 3,65% соответственно. Решение регулятор объяснил продолжающимся движением инфляции к целевым 2%. Сообщение ЕЦБ, опубликованное после заседания, от прошлых отличает отсутствие жесткого сигнала — фразы о том, что ради достижения цели регулятор будет удерживать ставки на «достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется».

Впрочем, о победе над инфляцией речи пока тоже не идет — об этом на пресс-конференции по итогам заседания говорила глава регулятора Кристин Лагард. Беспокойство ЕЦБ вызывает в том числе инфляция в сфере услуг, повышению которой способствует рост зарплат. В целом же, по словам госпожи Лагард, в ближайшей перспективе показатель будет колебаться вблизи текущего уровня. В ноябре рост потребительских цен, как и ожидал ЕЦБ (см. “Ъ” от 18 октября), несколько ускорился из-за эффекта низкой базы: до 2,3% с октябрьских 2%.

Обновленный прогноз регулятора предполагает, что по итогам года инфляция будет составлять 2,4%, в 2025 году — замедлится до 2,1%.

Оценки базовой инфляции (Core CPI, без учета энергоносителей и продовольствия) — 2,9% и 2,3% соответственно.

В ноябре, как и в октябре, базовая инфляция оценивалась в 2,7%.

Решение ЕЦБ продиктовано не только данными об инфляции, но и динамикой индикаторов, по которым можно судить о состоянии экономики еврозоны (см. график). В ЕЦБ теперь ждут более медленного ее восстановления. Эти ожидания уже отразились в прогнозах: предполагается, что по итогам года экономика вырастет на 0,7% (прежняя оценка — 0,8%), в 2025 году — на 1,1% (1,3%), в 2026-м — на 1,4% (1,5%). Как дала понять госпожа Лагард, эти оценки могут быть пересмотрены в сторону снижения — ухудшение прогнозов возможно при усилении противоречий в мировой торговле, которые практически неизбежно повлекут за собой сжатие европейского экспорта. Так глава ЕЦБ прокомментировала потенциальные последствия введения США импортных пошлин на европейскую продукцию — такой шаг ранее анонсировал избранный президент США Дональд Трамп.

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Впрочем, пока угроза введения торговых ограничений на европейские поставки выглядит скорее рычагом влияния в политических переговорах и, как ясно из заявлений Кристин Лагард, не закладывается в базовый сценарий (в том числе как проинфляционный фактор). В контексте влияния на ДКП угроза пока всерьез не обсуждается и экономистами. Аналитики Trading Economics и ING, а также главы центробанков европейских стран (в частности, Франции и Португалии) считают дальнейшее смягчение монетарной политики фактически безальтернативным и обсуждают лишь его темпы. По словам главы ЕЦБ, на заседании в четверг рассматривалось снижение ставок сразу на 50 пунктов — более осторожный шаг может объясняться разницей в темпах восстановления отдельных европейских государств, в том числе Германии и Франции.

Кристина Боровикова