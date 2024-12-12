В Госдуму внесли доработанный законопроект о сталкинге

Партия «Новые люди» внесла в Госдуму доработанный законопроект о противодействии сталкингу. Документ предлагает закрепить в законодательстве понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». Первый раз партия вносила подобный проект в ГД в октябре 2023 года, но тогда его отозвали с просьбой доработать.

В законопроекте «навязчивое преследование» определяется как действия, вызывающие у жертвы психоэмоциональное напряжение и опасения за свою безопасность. К таким действиям относятся неоднократное умышленное слежение, попытки установить контакт с жертвой через различные каналы связи и подарки.

Авторы проекта уточняют, что возможность запрета приближения к жертве закреплена в Уголовном процессуальном кодексе России, но это ограничено только определенными видами правонарушений. «Важно: закон не направлен на регулирование отношений в семьях, где супруги проживают вместе. Никто не сможет "выселить" другого человека из его квартиры по этому закону. Это прописано в документе отдельным пунктом»,— пояснила в своем Telegram-канале депутат от «Новых Людей» Ксения Горячева.

Летом в Госдуму подобный законопроект внесли депутаты от партии ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. В нем они также подготовили юридическое определение сталкинга и предложили установить за него административную ответственность. Как говорил «Ъ» господин Нилов, он готов объединиться с «Новыми людьми» для «совместной борьбы с имеющимся злом».

Подробнее — в материале «Преследование преследователя».