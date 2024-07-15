Преследование преследователя

В Госдуму внесен очередной законопроект о наказании за преследование граждан. Авторы инициативы — депутаты от партии ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым — подготовили юридическое определение сталкинга и предлагают установить за него административную ответственность. Похожий законопроект ранее был подготовлен «Новыми людьми»; господин Нилов заявил “Ъ”, что готов объединиться с ними «для совместной борьбы с имеющимся злом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Депутаты от ЛДПР предлагают дополнить КоАП новой статьей 5.61.2 «Преследование» (законопроект есть в распоряжении “Ъ”). Под преследованием понимается «систематическое совершение действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий», которое выражается «в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого». Также в определении упоминаются «демонстрация присутствия», «направление сообщений», «злоупотребление правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках». Речь идет лишь о действиях, не содержащих признаков «уголовно наказуемых деяний». В качестве наказания депутаты предлагают предупреждение либо штраф от 2 до 3 тыс. руб. При повторном нарушении — штраф до 5 тыс. руб. или арест до 15 суток.

«Концепция законопроекта, направленная на расширение гарантий защиты прав граждан на личную неприкосновенность, заслуживает поддержки»,— говорится в отзыве правительства (есть в распоряжении “Ъ”). При этом авторы отзыва отмечают, что закон и так защищает эти права и депутаты пока не смогли доказать «неэффективность действующего правового регулирования». Также в отзыве говорится об «оценочности» и «неопределенности» формулировки предлагаемой статьи КоАП, которая может пересекаться с рядом статей УК. В правительстве считают, что законопроект ЛДПР «требует существенной доработки».

«Доработать законопроект можно и перед началом рассмотрения, и ко второму чтению», — сказал “Ъ” Ярослав Нилов, подчеркнув, что конкуренцию предлагаемых административных норм с уголовным законодательством авторы законопроекта стараются исключить.

В октябре 2023 года свой законопроект на эту тему внесли депутаты от «Новых людей». Они предлагали закрепить в Гражданском кодексе возможность судебного запрета преследователю приближаться и в целом контактировать с жертвой. Однако думский комитет по госстроительству и законодательству дал отрицательное заключение, посчитав, что инициатива «предполагает необходимость длительного судебного разбирательства». В июне 2024 года «Новые люди» сообщили о намерении подготовить «сталкерские» поправки к КоАП и УК. В них «систематическим преследованием» названо «умышленное неоднократное слежение за лицом и/или ожидание его в определенных местах, причинившие лицу нравственные страдания».

«Нежелательное вторжение» трактуется как «неоднократные умышленные действия, направленные на установление контакта с лицом, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, сети Интернет, почтовой переписки, направления любого рода подарков, а равно иных действий», цель которых — «привлечение внимания» либо «причинение нравственных страданий».

Для нарушителей предполагается штраф от 5 до 10 тыс. руб. или арест на срок до семи суток.

Если нарушение повторится в течение года, то наказание будет намного строже — вплоть до года лишения свободы.

Ярослав Нилов сообщил “Ъ”, что знает об инициативе «Новых людей», но не знаком с нею детально. Он заверил, что готов объединиться для работы над законопроектом о сталкинге: «Есть поле для консолидации для борьбы с имеющимся злом». Замглавы фракции «Новых людей» Сардана Авксентьева прокомментировала для “Ъ” законопроект ЛДПР:

«Усилия коллег похвальны. Капля камень точит. Как кузнецы при ковке молотами бьют по очереди, так и мы».

Юрист Консорциума женских неправительственных объединений Софья Русова заявила “Ъ”, что сталкинг — лишь часть проблемы домашнего насилия: женщины часто сталкиваются с навязчивым и агрессивным преследованием именно со стороны бывших партнеров. «Тема сталкинга кажется более безопасной для политической дискуссии, чем тема домашнего насилия,— считает госпожа Русова.— Поэтому происходят попытки что-то сделать в этой сфере, не затрагивая главной проблемы». Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» был разработан в 2019 году. Инициатива столкнулась с активной критикой со стороны ряда парламентариев, активистов консервативных организаций и религиозных лидеров. В 2021 году госпожа Пушкина покинула Госдуму, после чего законопроект был законсервирован.

Эмилия Габдуллина, Александр Черных