Профучастники тянутся к цифре

За последний месяц реестр операторов информационных систем пополнился регистратором и брокерской компанией. И такое подключение профучастников рынка ценных бумаг к рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) становится трендом. При этом российские власти собираются со следующего года проводить трансграничные сделки с ЦФА на золото. Пока участники рынка смотрят на это со скепсисом, тогда как подобные выпуски носили в большей степени тестовый характер. При этом сам сегмент требует более четкого регулирования, в том числе налоговых последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банк России в четверг, 12 декабря, внес Межрегиональный регистраторский центр в реестр операторов информационных систем (ОИС), имеющих право выпускать ЦФА. Компания стала четвертым оператором, внесенным в реестр ЦБ в этом году. В марте в него вошла платформа Т-Банка, в ноябре — платформа «Токеник», а в декабре — платформа «ВТБ Капитал Трейдинг». Всего в реестре числятся 14 ОИС.

Стоит отметить, что в последний месяц в реестр вошли профучастники рынка ценных бумаг — брокерская компания и регистратор. Ранее в нем состояли банки, финтех-компании и биржи. Как считают участники финансового рынка, опрошенные “Ъ”, приход профучастников на рынок ЦФА означает развитие инфраструктуры и расширение возможностей для работы с этими активами. Рост запусков, который можно спрогнозировать исключительно из увеличения числа игроков, может прояснить будущее применение цифровых финансовых активов на внутреннем рынке и международной арене, отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Вместе с тем в четверг на парламентских слушаниях замминистра финансов Алексей Моисеев объявил о планах выпуска ЦФА на золото в 2025 году, которые будут в том числе использоваться для международных расчетов. Источник “Ъ” на финансовом рынке пояснил, что для этого иностранный поставщик нанимает посредника, который регистрируется на платформе ЦФА как «номинальный держатель ЦФА». Продавец из РФ также регистрируется на платформе ЦФА, после чего производятся расчеты, отмечает собеседник “Ъ”. «Несмотря на многолетнюю историю инструмента, пока что, судя по всему, схема далека от реализации»,— отмечает господин Некрасов. Однако он считает, что Россия не оставит попыток вывести цифровые финансовые активы на рынок международных расчетов.

Вместе с тем ОИС («Атомайз», Сбербанк, Альфа-банк и другие) уже размещали ЦФА с активом в виде золота, однако эти сделки носили скорее тестовый характер. В общем объеме они занимали незначительную долю, а номинальный объем выпуска не превышал нескольких сотен килограммов. Вместе с тем роль золота в условиях частичного ухода от «токсичных» валют, прежде всего доллара США, повышается. По данным WGC, только в третьем квартале 2024 года центробанки различных стран приобрели 186 тонн драгоценного металла, с начала года — почти 694 тонн.

Рынок ЦФА в следующем году может достигнуть 600–700 млрд руб., прогнозирует АКРА. Одними из преимуществ использования этого инструмента в трансграничных расчетах являются скорость и безопасность трансакций, считает партнер Capital Lab Евгений Шато. Традиционные международные переводы могут занимать несколько дней, в то время как цифровые активы позволяют производить расчеты в режиме реального времени, отмечает он. Кроме того, валютные платежи проходят через корсчета иностранных банков, которые могут блокировать их в рамках западных санкций либо отказывать в их проведении.

При этом, по словам господина Шатова, среди актуальных задач, которые выделяют профучастники, можно отметить необходимость более четкого регулирования учета финансовых результатов от ЦФА в налоговой базе, расширение списка участников рынка, повышение ликвидности на вторичном рынке и улучшение интеграции ЦФА в банковские приложения.

Ксения Куликова