Бесплатный совет директоров

Верховный суд РФ (ВС) решит, в каком случае можно не выплачивать вознаграждение членам совета директоров (СД). Бывший председатель СД требует за год работы компенсацию в размере, утвержденном акционерами (около 2,3 млн руб.), компания платить отказалась. В апелляции и кассации иск топ-менеджера отклонили, решив, что тот не доказал добросовестного исполнения своих обязанностей. Однако экс-глава СД настаивает, что именно компания должна подтвердить его некачественную работу на посту. Теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС, решение которой будет важно для всех аналогичных споров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о выплате вознаграждения экс-председателю совета директоров ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ). Виталий Полетаев (точнее его финансовый управляющий, так как гражданин сейчас находится в процедуре банкротства) требует взыскать с компании 2,3 млн руб. за исполнение обязанностей члена и главы совета с мая 2021 по май 2022 года.

КСПЗ известен тем, что на его аварийной котельной в январе 2024 года произошел сбой, после чего без отопления осталось около 170 домов в подмосковном Климовске (см. “Ъ” от 9 января). В мае Жуковский райсуд Калужской области взыскал в доход государства акции КСПЗ.

Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск господина Полетаева, поскольку, избрав 12 мая 2021 года состав СД, акционеры завода утвердили ежемесячный размер вознаграждения его членам (150 тыс. руб.) и председателю (200 тыс. руб.). С июня 2021 года Виталий Полетаев был главой СД, а в марте—мае 2022 года — рядовым членом совета. В мае 2022 года акционеры КСПЗ обновили состав совета директоров, но вознаграждение господину Полетаеву выплачено не было, отметил суд.

Апелляционный суд отменил это решение и отклонил иск топ-менеджера. По мнению апелляции, нужно отдельное решение собрания акционеров о выплате членам СД с указанием «источника финансирования», а кроме того, истец не доказал факт добросовестного исполнения обязанностей. Дело в том, что в компетенцию СД входило предварительное одобрение годового отчета и бухотчетности компании. Но из особого мнения гендиректора КСПЗ, приложенного к годовому отчету за 2021 год, следует, что «в ходе инвентаризации и аудита выявлены недостоверные сведения в отчетности, несоответствие фактических запасов учетным регистрам», бездействие по просроченной задолженности, совершение сделок по нерыночной стоимости. Это помешало утверждению годового отчета на собрании акционеров, говорится в постановлении. Кассация с этим согласилась.

Виталий Полетаев обжаловал отказ в ВС. Он ссылался на то, что ранее работа в составе СД всегда оплачивалась. Так, есть доказательства выплат самому господину Полетаеву за 2015–2018 годы, а за спорный период 2021–2022 годов как минимум один из членов совета получил свое вознаграждение. Выводы же апелляции и кассации, заявляет истец, «нарушают его права и законные интересы, поскольку его недобросовестное поведение судами не устанавливалось». К тому же суды «неверно распределили бремя доказывания»: именно компания должна доказать некачественное исполнение истцом обязанностей в составе СД, говорится в жалобе. ВС заинтересовали эти доводы, дело передали в экономколлегию, заседание назначено на 28 января.

Докажи или заплати

ВС предстоит ответить на два ключевых вопроса, говорит юрист практики «Антикризис и банкротство» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Хас-Магомед Толдиев: «Достаточно ли решения собрания акционеров об установлении размера вознаграждения членам СД для его выплаты и в каких случаях вознаграждение зависит от результатов деятельности компании». Нужно учитывать, что члены СД не являются работниками компании, поэтому их вознаграждение — это не зарплата, отмечает старший юрист практики корпоративного права CLS Ольга Анисимова. Хотя встречаются случаи, когда с членами совета заключают именно трудовые договоры, но здесь об этом речь не шла, уточняет адвокат Orchards Петр Мацкевич.

Закон об АО не требует отдельного решения акционеров о непосредственной выплате вознаграждения членам СД, если размер оплаты ранее был установлен. Но у юристов единого мнения по этому поводу нет. Вместе с тем эксперты единогласны в том, что акционеры могли утвердить критерии или показатели, при невыполнении которых члены СД оплату не получают. Впрочем, в судебных актах не говорится, что вознаграждение ставилось в зависимость от каких-то условий или финансовых показателей компании, подчеркивает старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дарья Майорова. Господин Толдиев указывает, что решение об отказе в выплатах членам СД или наличии недостатков в их работе акционерами тоже не принималось. А ЦБ в 2017 году разъяснял, что АО может выплатить вознаграждение членам СД даже при отсутствии прибыли за отчетный год, добавляет госпожа Майорова.

Что касается бремени доказывания, поскольку речь идет не о рядовых работниках, а о членах СД, то последним все же нужно представить доказательства участия в деятельности компании и исполнения обязанностей, считает господин Толдиев. Но это не отменяет общей «презумпции добросовестности и разумности», поэтому если компания заявляет о недобросовестном поведении истца, она и должна это доказать, поясняет госпожа Майорова. Ольга Анисимова добавляет, что при наличии претензий к членам СД, например, из-за одобрения невыгодных компании сделок, нужно подавать к ним иск о взыскании убытков, а не пытаться лишить установленного вознаграждения.

Анна Занина