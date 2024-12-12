Крым попросит у правительства помощи для стабилизации цен на топливо

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что планирует обратиться за поддержкой к правительству России для стабилизации цен на топливо в регионе. Он добавил, что если это не поможет решить проблему с ценами, то он обратится лично к президенту.

«Органы власти республики анализируют ситуацию, связанную с ценами на топливо. Для урегулирования проблемы обратились за помощью к федеральному правительству. Задача — выровнять ценовую ситуацию в начале первого квартала 2025 года»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале. В прикрепленном к публикации видео он уточнил, что разница в цене бензина между Крымом и другими регионами Южного федерального округа достигает 6 руб.

Как пишет агентство «Прайм», в последние три месяца цены на топливо в Крыму значительно выросли: стоимость литра бензина Аи-95 приближается к 70 руб. В октябре в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. После этого первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что Крым обеспечен необходимым количеством запасов бензина и дизтоплива.