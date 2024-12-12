ХК «Автомобилист» внес нападающего Брэндана Лайпсика в список отказов

Хоккейный клуб «Автомобилист» поместил 30-летнего нападающего Брэндана Лайпсика в список отказов, сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брендан Лайпсик

Фото: ХК «Автомобилист» Брендан Лайпсик

Фото: ХК «Автомобилист»

Согласно регламенту КХЛ, если ни один клуб лиги в течение 48 часов не возьмет хоккеиста к себе в команду, он отправится в фарм-клуб «Горняк-УГМК», выступающий в ВХЛ (второй по силе дивизион профессионального хоккея), или в иную команду «Автомобилиста», не входящего в систему соревнований КХЛ.

В этом сезоне Брэндан Лайпсик провел 25 матчей за «Автомобилист», в них он набрал 7 (6+1) очков. В сезоне 2023/2024 за 21 игру он забросил две шайбы и сделал два ассиста, выступая за СКА. Всего в КХЛ он провел 250 матчей, набрав 153 (62+91) очка.

Кроме того, клуб покинул 26-летний защитник Александр Севостьянов. Он перешел в «Ладу».

Виталий Красиков