Земля, прием

Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии иск предпринимателя Игоря Долгого к ООО «ГК „Антей“ — СЗ» о досрочном расторжении договора аренды трех земельных участков в Стерлитамакском районе. Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что апелляционный суд, отклонивший иск предпринимателя, «не обеспечил полноту исследования доказательств». По его мнению, суду первой инстанции необходимо выслушать новых владельцев части земли: оказалось, что некоторые участки были проданы третьим лицам. Получить комментарии сторон не удалось. Юристы полагают, что у Игоря Долгого есть шансы на победу в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии иск предпринимателя Игоря Долгого к ООО «ГК „Антей“ — СЗ» о досрочном расторжении договора аренды трех земельных участков общей площадью 4,2 га в Отрадовском сельсовете Стерлитамакского района.

По материалам дела, Игорь Долгий сдал ООО «ГК „Антей“ — СЗ» три земельных участка в Стерлитамакском районе площадью 2,3 га, 0,95 га и 0,96 га в краткосрочную аренду на пять лет, до 18 декабря 2025 года, для высотной застройки. По условиям договора, заключенного 7 декабря 2020 года, он может быть досрочно расторгнут, если в течение двух лет арендатор не начнет стройку. В январе 2023 года предприниматель направил «Антею» претензию в связи с неиспользованием участка, которую компания оставила без внимания.

В марте 2023 года арендодатель составил акты, подтверждающие, что земельные участки не используются по назначению. Также он установил, что застройщик не получал разрешение на строительство многоэтажных жилых домов на земельных участках.

По данным Rusprofile, ООО «ГК „Антей“ — СЗ» зарегистрировано в Стерлитамаке в ноябре 2016 года. Учредителями строительной компании являются Елена Беляева и Андрей Игнатьев. Предприятие не публикует финансовую отчетность.

Игорь Долгий обратился в арбитражный суд Башкирии с иском о досрочном расторжении договора аренды. В октябре 2023 года суд удовлетворил иск. «ГК „Антей“ — СЗ» подала апелляционную жалобу на это решение, приложив к ней дополнительное соглашение от 18 августа 2022 года, в котором некоторые пункты первого соглашения были отменены и указано, в частности, что договор заключен на десять лет и может быть досрочно расторгнут, только если компания не начнет стройку в течение пяти лет.

Предприниматель оспорил это соглашение в арбитражном суде Башкирии, указав в иске, что документ подписывал от его имени директор «ГК „Антей“ — СЗ» Александр Беляев, на основании выданной на его имя некой доверенности, без ведома и согласия Игоря Долгого, в ущерб его интересам, на заведомо невыгодных для него условиях, со злоупотреблением правом. Суд апелляционной инстанции в августе этого года поддержал иск компании, сославшись на условия дополнительного соглашения и сочтя требование предпринимателя о досрочном расторжении договора преждевременным. Апелляционный суд отказался признать дополнительное соглашение недействительной сделкой.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что нижестоящая инстанция не проверила спорное дополнительное соглашение на предмет действительности и полномочий подписавшего его от лица «Антея» Александра Беляева.

Арбитражный суд Уральского округа посчитал, что апелляционный суд не обеспечил полноту исследования доказательств, истец фактически был лишен возможности участвовать в исследовании и оценке имеющихся доказательств, заявить обоснованные возражения, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства, положенные судом в основу принятого решения по существу спора.

Кроме того, отметил суд, к участию в процессе необходимо привлечь новых собственников земельных участков: в ходе процесса выяснилось, что участки были размежеваны и проданы третьим лицам.

Комментарий сторон получить не удалось, так как в открытом доступе нет контактов истца и ответчика.

Перспективы нового рассмотрения дела в арбитражном суде Башкирии будут зависеть от выяснения судом полномочий по доверенности директора ООО «ГК „Антей“ —СЗ» на подписание договора аренды от лица предпринимателя Игоря Долгого, полагает юрист Nasonov Pirogov Дмитрий Андрюнин. «Кроме того, суду предстоит выяснить, когда и при каких обстоятельствах были проданы арендованные земельные участки третьим лицам. Довод Игоря Долгого о размежевании и реализации земельных участков может указывать на то, что земельные участки были использованы не по назначению договора аренды или что условия договора аренды были нарушены. Это может послужить дополнительным аргументом в пользу предпринимателя»,— отметил юрист.

Майя Иванова