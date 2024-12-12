ЦБ перенес выпуск обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей на 2028 год

Банк России перенес сроки выпуска в обращение видоизмененных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. Перенос выпуска банкнот регулятор объяснил изменениями в подходах к разработке дизайна. Дизайн купюры 500 руб. планировалось представить в 2024 году.

«В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются»,— пояснили в пресс-службе Банка России.

28 октября пресс-служба регулятора уже сообщала о переносе сроков выпуска купюр в ответ на запрос «Известий». Тогда точные даты переноса не уточнялись. В регуляторе поясняли, что к разработке дизайна банкнот номиналами 500, 50 и 10 рублей Банк России планирует приступить уже после того, как будет утвержден внешний вид банкноты номиналом в 1000 рублей.

12 декабря Центробанк сообщил о завершении голосования за символы для оборотной стороны банкноты 1000 рулей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Презентовать дизайн обновленной купюры ЦБ пообещал в конце 2025 года.