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Путин вручил Поддубному звезду Героя России

Президент Владимир Путин вручил военкору ВГТРК Евгению Поддубному «Золотую медаль» Героя России. Он стал первым в истории современной отечественной журналистики военкором, удостоенным этого звания. 7 августа журналист получил тяжелое ранение при атаке дрона в Курской области. Указ о присвоении звания был подписан 30 сентября.

Владимир Путин и Евгений Поддубный

Владимир Путин и Евгений Поддубный

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Владимир Путин и Евгений Поддубный

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения,— сказал президент на церемонии в Екатерининском зале Кремля.— Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции».

7 августа, на следующий день после вторжения ВСУ в Курскую область, автомобиль с Евгением Поддубным атаковал FPV-дрон. Журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из курских больниц, а после доставили в НИИ имени Склифосовского в Москву. У военкора диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Он был выписан 13 сентября.

«Мы живем сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества,— сказал Евгений Поддубный на церемонии в Кремле.— И я знаю, я верю, победа будет за нами. Потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России».

Евгению Поддубному 41 год. Корреспондентом ВГТРК он работает с 2021 года. За это время он побывал в горячих точках на Северном Кавказе, в Грузии, Афганистане, на Ближнем Востоке и Украине. С 2022 года состоит в рабочей группе по мобилизации при президенте.

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