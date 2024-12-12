Россия и Украина договорились об обмене новогодними посылками для военнопленных

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинской стороной об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Передача посылок состоится в декабре, на российско-белорусской границе «или где-то в другом месте», уточнила омбудсмен.

«Мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы ей передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами»,— рассказала ТАСС госпожа Москалькова.

Первая передача военнопленным посылок и писем от родственников была организована 22 декабря 2023 года. Обмен состоялся на российско-украинской границе по договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.