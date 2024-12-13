Добро с узлом

Легенда итальянской эстрады Мина выпустила 76-й альбом «Gassa D'amante», в котором преобладает морская тематика и вокал с приметами солидного возраста певицы. Выпустив альбом на собственном лейбле, Мина неожиданно обогнала в чартах всех итальянских инди-артистов, пропустив вперед только клиентов компаний-мейджоров. «Gassa D'amante» слушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбом Мины «Gassa D'amante»

Фото: Studi PDU Альбом Мины «Gassa D'amante»

Фото: Studi PDU

Когда публика восхищается триумфальными гастролями разменявших девятый десяток Пола Маккартни, Боба Дилана и Джаггера с Ричардсом, стоит помнить, что в популярной музыке есть здравствующие звезды и постарше. И если Адриано Челентано, который скоро будет отмечать 87-летие, от активной работы отошел, то его многолетняя подруга и коллега Мина (Мина Анна Маццини) только что выпустила новый студийный альбом. Продюсером альбома стал Массимилиано Пани, сын Мины и актера Коррадо Пани, работающий с матерью с конца 1970-х.

Последним громким выходом Мины в паре с Адриано Челентано был альбом 2016 года «Le Migliori» («Лучшие»), и он действительно стал в Италии альбомом года. С тех пор она выпустила еще три диска, два сольных и один — дуэтом с генуэзским кантауторе Ивано Фоссати.

Новый альбом «Gassa D'amante» (так по-итальянски зовется один из морских узлов, но буквально это означает «узел любовника») 84-летняя Мина издала на своем собственном рекорд-лейбле PDU и в статусе заново открытой миру звезды. Ее голос снова безошибочно узнается во всем мире, как 50 или 60 лет назад. Виной тому использование ее песен в пиксаровском мультфильме «Лука», сериале «Белый лотос», но главное — в восьмисерийном неонуаре Стивена Заилляна «Рипли». Одной из самых запоминающихся сцен сериала стало появление Мины с песней 1960 года «Il Cielo In Una Stanza». Мину сыграла актриса, скрипачка и с недавних пор писательница Хильдегард де Стефано, но вокал взят из оригинальной песни. Фанаты Мины упрекают Netflix в том, что Мина в сериале получилась слишком модельной и кукольной, такой, какая нужна сегодняшней аудитории, а не такой, какой она была в 1960-е — озорная, артистичная и аппетитная.

Для героя сериала появление певицы в ресторанчике в неаполитанском дворике символизирует момент, когда его мечты, к которым он идет, сметая все на своем пути, потихоньку начинают осуществляться — он вплотную подбирается к «высшему обществу». После сериала под клипами Мины в YouTube стали появляться комментарии типа «узнал о ней благодаря "Рипли"».

В реальной жизни Мину, впрочем, мало кто видит. На обложке «Gassa D'amante» — не фото, а изображение в духе фантазий Ханса Руди Гигера. Оно представляет собой стилизованную голову женщины — носовую фигуру старинного корабля. Мина не гастролирует с 1978 года, она не дает интервью, а последняя доступная видеозапись, в которой зафиксирована ее работа в студии, датируется 2001 годом. То есть совершенно фантастические, искрящиеся выдумкой альбомы сделаны человеком, о жизни которого в XXI веке практически ничего не известно. Отсюда споры между ее поклонниками: а действительно ли ее голос звучит в альбоме «Gassa D'amante» или за нее уже давно поет компьютер?

Впрочем, итальянские музыкальные критики и многолетние поклонники Мины склонны считать, что это таки настоящий голос, потому что в нем отчетливо слышно «эхо старения», а высокие ноты отданы бэк-вокалистам. Но для 84 лет Мина звучит все же очень впечатляюще. Когда нет необходимости вкалывать на гастролях, а в твоем распоряжении в любое время собственная студия, есть возможность беречь свои вокальные возможности.

В открывающей «Gassa D'amante» песне «Non Smetto Di Aspettarti» Мина забирается на такие вокальные высоты, о которых многим молодым коллегам и мечтать не приходится. В этой эстрадной балладе нашлось место для джазового электрогитарного соло Луки Менегелло, и это напоминает о том, что Мину никогда не смущало соседство несочетаемых песенных элементов. В ее карьере были и оперные записи, и рок-н-ролл, и парное хулиганство с Челентано.

«Старушечьи» ноты слышны в «Per Dirti T’Amo» или «E Cosi Che Funziona», но каждый раз, когда слушатель уже готов сочувственно покачать головой, Мина выдает такую мощь, что голова идет кругом. Моменты, когда голос явно обработан электроникой (например, в песне «Amami E Basta»), не ставят целью ввести слушателя в заблуждение. Эти вокальные пассажи — часть общей картины, они нужны здесь именно такими.

Первый сингл альбома, «Buttalo Via», сочинил победитель (в 2017 году) и многолетний любимец фестиваля в Сан-Ремо Франческо Габбани. Он вдвое моложе Мины, но написал песню, идеально подходящую ее возрасту и настроению альбома: «Все, что тебе нужно, это глоток жизни, зажатый в твоей руке, готовый навсегда покинуть тебя, где бы ты ни был. Держи его и лелей, пока не почувствуешь, что пора его отпустить».

О том, что вряд ли Мина сможет и дальше выпускать новую музыку в таком же темпе, говорят не возрастные особенности голоса, а настроение всего альбома. На поверхности — образ любви как узла, который нужно развязать и идти дальше по курсу. Это то, что в наушниках. А в сердце, безусловно, завещание и подведение итогов.

Тем не менее поклонники не теряют надежды на публичное прощание Мины. Например, на предстоящем в феврале 75-м фестивале в Сан-Ремо, для которого триумфальный выход эстрадного классика всегда был обязательной частью шоу.

Игорь Гаврилов