Общественный непорядок

Финансирование из бюджета некоммерческих организаций (НКО) в 2025 году превысит 419 млрд руб. Такую сумму огласили члены профильного комитета Госдумы при обсуждении поправок к бюджету. Кроме ветеранских и патриотических структур, дополнительную поддержку получат и чисто партийные проекты — Университет мировых цивилизаций имени Жириновского и центры защиты прав граждан «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Такой объем субсидий в условиях, «когда важна каждая копейка», требует тщательного анализа затрат общественников, тем более что некоторые из них не спешат подробно отчитываться о своей деятельности, заключили депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Тимофеева (в центре) и ее коллеги по комитету хотят точно знать, куда идут деньги, выделяемые из бюджета на поддержку НКО

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольга Тимофеева (в центре) и ее коллеги по комитету хотят точно знать, куда идут деньги, выделяемые из бюджета на поддержку НКО

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Общая сумма в бюджете на поддержку НКО вырастет с 389 млрд руб. в 2024-м до 419 млрд руб. в 2025 году. Поправок к принятому в первом чтении проекту члены комитета Думы по развитию гражданского общества на заседании 8 ноября одобрили не так много (в сумме на 558 млн руб.), но зато уделили особое внимание вопросам контроля за запланированными тратами.

Так, уже в начале заседания Олег Леонов («Новые люди») посетовал, что ряд НКО в 2024 году предоставили «искаженную отчетность по финансированию» из бюджета. По его словам, некоторые открыто сообщили о тратах свыше 60% средств на собственное содержание вместо конкретных мероприятий, под которые были выделены средства, а другие и вовсе не указали, что получали бюджетные средства. «Хотелось бы видеть заранее план мероприятий каждой организации, чтобы понимать, на что даются деньги»,— обратился депутат к участвовавшим в заседании представителям правительства.

Те, однако, встретили реплику с удивлением. «Дело в том, что вы, депутаты, принимая решение о распределении субсидий, по сути, и предоставляете поддержку (этим.— “Ъ”) НКО»,— тактично напомнила бывшим коллегам замминистра труда и экс-депутат Думы Ольга Баталина.

Министерство как посредник в этой ситуации депутатам «совершенно не требуется», подчеркнула она: «Вы наделяете НКО поддержкой и совершенно справедливо можете спрашивать, на что она будет направлена».

Вернуться к этому вопросу комитету пришлось, когда депутаты добрались непосредственно до согласования правительственных поправок. Олег Леонов сообщил коллегам, что в перечне НКО, которым выделяется финансирование, как раз оказалась одна из выявленных им сомнительных организаций. Председатель комитета Ольга Тимофеева («Единая Россия»), пригрозив «включить парламентский контроль», переадресовала вопрос министерствам. Сменивший госпожу Баталину представитель Минтруда заверил, что ведомство получает ежеквартальные отчеты в электронном виде, а Счетная палата ежегодно «проверяет практически все НКО на предмет расходов». «Надо посмотреть, какие отчеты они сдают в электронном бюджете, может быть, они что-то вам предоставили не то»,— предположил чиновник.

Депутатов ответ предсказуемо не устроил. «Какой электронный бюджет? Они что-то в налоговую сдали и на всех наплевали, а мы так послушно утвердим, что они будут просирать деньги?» — с пролетарской прямотой возмутился Сергей Обухов (КПРФ) и предложил «притормозить» процедуру. Тем не менее комитет утвердил предложенный перечень, дабы не оставить без денег остальные, не запятнанные подозрениями НКО. «Давайте, пока нет принятия бюджета, очень оперативно эту организацию посмотрим с профильными ведомствами. Если подтвердится, это уже Уголовный кодекс»,— предложила компромисс Ольга Тимофеева.

Впрочем, профильный комитет устраняться от этой проблемы тоже не намерен. По мнению госпожи Тимофеевой, отделить зерна от плевел поможет, например, единый перечень государственных НКО, закон о котором Дума приняла в первом чтении в октябре.

«Удивительно было слышать про НКО, которые утверждались уже несуществующими министерствами… По названию ряда организаций даже не было понятно, чем они занимаются!» — посетовала единоросс.

А в декабре депутаты намерены вызвать на думский ковер и представителей самих финансируемых из бюджета НКО. «Мы неоднократно говорили, что сейчас каждая бюджетная копейка должна быть потрачена эффективно»,— подчеркнула Ольга Тимофеева.

Кстати, проверить депутатам придется и собственные организации: в перечне на бюджетную поддержку оказались как минимум два партийных проекта — Университет мировых цивилизаций имени Жириновского и центры защиты прав граждан СРЗП. Финансирование центров на 200 млн руб. правительство, по словам представителей Минфина, заложило в бюджет и без предложений от депутатов. А вот увеличение с 50 млн до 500 млн руб. поддержки партийного вуза ЛДПР предусмотрено поправкой группы депутатов. «Увеличение серьезное, но мы знаем: президент подписал постановление, что мы готовимся к 80-летию лидера ЛДПР, мы это понимаем»,— пояснила логику решения Ольга Тимофеева, имея в виду вышедший 6 ноября указ Владимира Путина о праздновании в 2025 году 80-летия со дня рождения покойного основателя партии. «"Единая Россия" приватизирует Жириновского, поэтому мы не можем возражать»,— ехидно прокомментировал ситуацию Сергей Обухов. «Давайте не политизировать процесс»,— одернула коммуниста Ольга Тимофеева. Члены комитета к совету председателя прислушались и поправки одобрили.

Григорий Лейба