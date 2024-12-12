Главком ВМФ Моисеев: морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил, что морская группировка ядерных сил России полностью обновлена. Он подчеркнул, что это остается приоритетом для государства. Господин Моисеев отметил, что ядерные силы были и будут гарантом безопасности России на глобальном уровне.
Александр Моисеев
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По его словам, страны НАТО изменили характер своих учений в арктической зоне. Теперь они выполняют задачи не оборонительного, а наступательного характера. Главком ВМФ отметил, что расширение военного присутствия США в регионе свидетельствует о создании инструментов сдерживания России.
«Рассматривая Арктику в качестве потенциального конфликтного региона, Штаты и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе. Отрабатываются способы применения войск сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане»,— сообщил Александр Моисеев в ходе пленарного заседания Международного форума «Арктика: настоящее и будущее имени А. Н.Чилингарова» (цитата по «РИА Новости»).
По мнению главкома ВМФ, военно-политическая обстановка в арктическом регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала. «Основными факторами, влияющими на ее состояние развития, является приостановка сотрудничества с нашей страной в рамках региональных международных организаций, в первую очередь в Арктическом совете, в Совете Баренцева/Евроарктического региона, а также рост иностранного военного присутствия в регионе в целом»,— добавил господин Моисеев.