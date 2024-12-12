Ижевск вошел в топ-3 городов РФ по росту цен на «вторичке» в ноябре

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась на 3,1% в ноябре и составила 89,9 тыс руб. По показателю прироста столица Удмуртии вошла в топ-3 городов РФ с населением от 300 тыс. жителей, отметили эксперты федерального портала «Мир квартир». Средняя цена на квартиру при этом выросла на 8,2% и достигла 4,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ноябре на рынке начался активный сезон, ведь многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, и стоимость "квадрата" снова поползла вверх»,— сказал гендиректор портала Павел Луценко. Эксперт полагает, что за этим всплеском последует стагнация, которая будет длиться с января по март 2025 года.

Напомним, Ижевск занял 11-е место в РФ по разрыву цен между новостройками и «вторичкой».