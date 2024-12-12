Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ тысячерублевой купюры

Центробанк подвел итоги голосования по дизайну оборотной стороны новой купюры номиналом 1000 руб. Лидером стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Обновленную банкноту планируют представить ближе к концу 2025 года. Число символов, которые попадут на купюру, и их расположение определят художники ЦБ и Гознака.

Лидеры голосования:

скоростной пассажирский теплоход «Метеор»; Дворец земледельцев в Казани; Саратовский автомобильный мост; памятник Салавату Юлаеву; главный корпус Казанского университета.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подвела итоги голосования в эфире «Первого канала». Отдать голос можно было за одну из достопримечательностей Приволжского федерального округа. Для оборотной стороны купюры было предложено 25 вариантов. В голосовании приняли участие около 700 тыс. человек.

«Предпочтения наших граждан во многом совпали с оценками экспертов, которые отбирали символы для голосования. Теперь дело за нашими художниками. Им предстоит вписать символы в небольшое полотно банкноты. Это особое искусство. Тем более, что символы должны быть увязаны защитными признаками»,— сказала госпожа Набиуллина.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры была представлена в 2023 году. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: башня Кремля, Нижегородская ярмарка, Борские мосты, стадион и знаменитая стрелка Оки и Волги.