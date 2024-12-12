В Краснодаре разрабатывают концепцию Кубанского кремля

В Краснодаре разрабатывают концепцию комплекса духовно-просветительского и историко-культурного центра, который построят вблизи лесопарковой зоны на берегу реки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в канцелярии Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ.

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«В связи со сложностью и масштабом объекта, а также сопутствующими организационными и экономическими сложностями строительные работы не ведутся. В настоящее время только разрабатывается концепция Центра»,— пояснили в канцелярии.

В конце апреля 2024 года сообщалось, что в Краснодаре на земельном участке по Береговой улице, 150 (известном как «дача Ахеджака») планируют построить Кубанский кремль.

Речь идет о территории в районе затона и парка им. 30-летия Победы. До этого участок принадлежал дочери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Луизе Ахеджак, которая пыталась взыскать с мэрии краевого центра 304 млн руб., так как участку был присвоен охранный статус.

С октября 2023 года землей владеет Екатеринодарская и Кубанская епархия РПЦ. Весной 2024 года после проведения общественных обсуждения статус земельного участка под «дачей Ахеджака» сменили с «ИЖС» на «проведение религиозных обрядов».

Маргарита Синкевич