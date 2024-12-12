Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре разрабатывают концепцию Кубанского кремля

В Краснодаре разрабатывают концепцию комплекса духовно-просветительского и историко-культурного центра, который построят вблизи лесопарковой зоны на берегу реки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в канцелярии Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ.

Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу

Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу

«В связи со сложностью и масштабом объекта, а также сопутствующими организационными и экономическими сложностями строительные работы не ведутся. В настоящее время только разрабатывается концепция Центра»,— пояснили в канцелярии.

В конце апреля 2024 года сообщалось, что в Краснодаре на земельном участке по Береговой улице, 150 (известном как «дача Ахеджака») планируют построить Кубанский кремль.

Речь идет о территории в районе затона и парка им. 30-летия Победы. До этого участок принадлежал дочери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Луизе Ахеджак, которая пыталась взыскать с мэрии краевого центра 304 млн руб., так как участку был присвоен охранный статус.

С октября 2023 года землей владеет Екатеринодарская и Кубанская епархия РПЦ. Весной 2024 года после проведения общественных обсуждения статус земельного участка под «дачей Ахеджака» сменили с «ИЖС» на «проведение религиозных обрядов».

Маргарита Синкевич

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...