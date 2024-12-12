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Коммерсантъ FM
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Попова предупредила об опасности заражения людей птичьим гриппом

Глава Роспотребнадзора Попова: есть высокий риск перехода гриппа птиц на людей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком риске передачи гриппа птиц человеку. Она подчеркнула необходимость предупреждения этого процесса.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов»,— сказала госпожа Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре глава Роспотребнадзора говорила, что в России в последнее время наблюдается увеличение вспышек птичьего гриппа среди птиц. Она отмечала, что из-за этого риск распространения заболевания в стране остается очень высоким.

О разработке вакцины — в материале «176 миллионов долларов на защиту от птичьего гриппа».

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