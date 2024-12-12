Сальдо: заселение нового города на Арабатской стрелке начнется в 2025 году

Заселение нового города на Арабатской стрелке Херсонской области планируется начать в 2025 году, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, практически все коммуникации для нового населенного пункта уже проложены.

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Арабатская стрелка — песчаная коса протяженностью около 113 км и шириной до 8 км. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области. Коса находится южнее Геническа, административного центра Херсонской области. Будущий город на Арабатской стрелке напрямую соединят с Геническом.

«Для того чтобы новый город и дома, которые в нем построятся, и туристические объекты, и отели, чтобы они (граждане.— "Ъ") жили в современных условиях, прокладываются новые коммуникации инженерные, возводятся новые очистные сооружения, увеличивается новейшая возможность энергоснабжения»,— рассказал глава региона (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что до начала заселения домов осталось немного времени, однако сначала нужно приступить к более массовому строительству школ, детских садов, больниц, парков и скверов. Спрос на квартиры уже высокий, в следующем году люди смогут переехать в новые жилища, добавил губернатор.