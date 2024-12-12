Президент Южной Кореи заявил о злоупотреблениях оппозиции и готовности к импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телеобращении заявил, что его решение ввести на прошлой неделе военное положение в стране было «актом правления», не подлежащим судебному решению, а оппозиция подталкивает страну к «общенациональному кризису». Его слова приводит «Рёнхап». В отношении президента сейчас ведется расследование по подозрению в мятеже. Оппозиция планирует вынести на голосование 14 декабря новое предложение об импичменте.

«Национальная ассамблея, в которой доминирует оппозиционная партия, превратилась в монстра, разрушающего конституционный порядок либеральной демократии»,— сказал господин Юн, выразив готовность к процедуре импичмента. Предпринятая 7 декабря аналогичная попытка провалилась, поскольку депутаты от правящей партии бойкотировали голосование.

По мнению Юн Сок Ёля, ему «не избежать» ответственности за провал попытки ввести военное положение, но он считает правильным решение отправить военных к Национальной ассамблее с целью заблокировать вход на территорию парламентского комплекса.

По мнению главы государства, оппозиция в лице крупнейшей в парламенте партии «Тобуро» злоупотребляет правом на объявление импичмента, так как ее лидер Ли Чжэ Мён получил условный срок по одному из судебных дел. Это может лишить его права баллотироваться на следующих выборах, если решение поддержит Верховный суд страны. «В чем причина того, что оппозиция... спешит с импичментом? Обвинительное заключение лидеру оппозиции неминуемо, они рассчитывают на досрочные выборы президента, чтобы этого избежать»,— заявил Юн Сок Ёль.

На минувшей неделе перед первым голосованием по импичменту глава государства заявлял, что вверяет правящей партии решение вопроса о будущем своего срока на посту. Партийное руководство, в свою очередь, выступило «за контролируемую досрочную отставку» президента.

Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки контролирующей парламент «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Военное положение было отменено спустя шесть часов, поскольку парламент проголосовал против. Расследование о мятеже и госизмене ведется в том числе в отношении бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который, как считается, предложил господину Юну ввести военное положение. Минувшей ночью он пытался покончить собой в следственном изоляторе.

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