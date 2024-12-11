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Коммерсантъ FM
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«Рёнхап»: экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить суицид в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он находится после предъявления обвинения в мятеже, связанном с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, сообщил генеральный комиссар Корейской исправительной службы Син Ён Хэ во время парламентских слушаний.

«У нас произошел инцидент с господином Кимом... Как только все случилось, мы взломали дверь и ворвались туда»,— цитирует его агентство «Рёнхап».

После ЧП господина Ким Ён Хёна, ставшего ранее первым арестованным по обвинению в содействии господину Юну, перевели в защитную камеру, его состояние остается стабильным, добавил Син Ён Хэ.

«Рёнхап» ранее сообщало об аресте комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и начальника полиции Сеула Ким Пон Сика. По закону у полиции есть двое суток на то, чтобы допросить их. Высокопоставленных полицейских подозревают в том, что они приказали подчиненным оцепить здание Национального собрания (парламента), чтобы помешать законодателям войти в зал заседаний и отменить указ Юн Сок Ёля о военном положении.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».

Фотогалерея

Ситуация в Южной Корее после объявления военного положения

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) назвал целью военного положения «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Глава государства также заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) назвал целью военного положения «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Глава государства также заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента

Фото: South Korea Unification Ministry / AP

Командующим военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су (в центре)

Командующим военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су (в центре)

Фото: Johanna Pullum / DVIDS

Минобороны страны сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет приостановлена на время военного положения &lt;BR>На фото: военнослужащие в здании Национальной ассамблеи

Минобороны страны сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет приостановлена на время военного положения
На фото: военнослужащие в здании Национальной ассамблеи

Фото: Reuters

Издательства и СМИ будут находится под контролем военного командования

Издательства и СМИ будут находится под контролем военного командования

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Вертолет около здания Национальной ассамблеи

Вертолет около здания Национальной ассамблеи

Фото: Reuters / Yonhap

Полицейские блокируют вход в Национальную ассамблею

Полицейские блокируют вход в Национальную ассамблею

Фото: Reuters / Yonhap

Решение президента не поддержала как правящая партия «Сила народа», так и оппозиционная Демократическая партии

Решение президента не поддержала как правящая партия «Сила народа», так и оппозиционная Демократическая партии

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Военнослужащие около здания парламента

Военнослужащие около здания парламента

Фото: Reuters

После объявления военного положения в стране начались протесты. Митингующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи

После объявления военного положения в стране начались протесты. Митингующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

После объявления военного положения курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до двухлетнего минимума. Кроме того, упали акции южнокорейских компаний &lt;BR>На фото: валютные трейдеры в офисе KEB Hana Bank

После объявления военного положения курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до двухлетнего минимума. Кроме того, упали акции южнокорейских компаний
На фото: валютные трейдеры в офисе KEB Hana Bank

Фото: Ahn Young-joon / AP

В июле в парламенте предлагали отстранить президента, обвиняемого в коррупции и разжигании угрозы войны с Северной Кореей

В июле в парламенте предлагали отстранить президента, обвиняемого в коррупции и разжигании угрозы войны с Северной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP

Протестующие около здания Национальной ассамблеи

Протестующие около здания Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

«После принятия резолюции объявление военного положения недействительно», — заявил спикер парламента У Вон Сик (на фото) &lt;BR>Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену в стране военного положения

«После принятия резолюции объявление военного положения недействительно», — заявил спикер парламента У Вон Сик (на фото)
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену в стране военного положения

Фото: South Korea's National Assembly Speaker's Office / AP

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) назвал целью военного положения «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Глава государства также заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента

Фото: South Korea Unification Ministry / AP

Командующим военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су (в центре)

Фото: Johanna Pullum / DVIDS

Минобороны страны сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет приостановлена на время военного положения
На фото: военнослужащие в здании Национальной ассамблеи

Фото: Reuters

Издательства и СМИ будут находится под контролем военного командования

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Вертолет около здания Национальной ассамблеи

Фото: Reuters / Yonhap

Полицейские блокируют вход в Национальную ассамблею

Фото: Reuters / Yonhap

Решение президента не поддержала как правящая партия «Сила народа», так и оппозиционная Демократическая партии

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Военнослужащие около здания парламента

Фото: Reuters

После объявления военного положения в стране начались протесты. Митингующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

После объявления военного положения курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до двухлетнего минимума. Кроме того, упали акции южнокорейских компаний
На фото: валютные трейдеры в офисе KEB Hana Bank

Фото: Ahn Young-joon / AP

В июле в парламенте предлагали отстранить президента, обвиняемого в коррупции и разжигании угрозы войны с Северной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP

Протестующие около здания Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

«После принятия резолюции объявление военного положения недействительно», — заявил спикер парламента У Вон Сик (на фото)
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену в стране военного положения

Фото: South Korea's National Assembly Speaker's Office / AP

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