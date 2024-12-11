«Рёнхап»: экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить суицид в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он находится после предъявления обвинения в мятеже, связанном с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, сообщил генеральный комиссар Корейской исправительной службы Син Ён Хэ во время парламентских слушаний.

«У нас произошел инцидент с господином Кимом... Как только все случилось, мы взломали дверь и ворвались туда»,— цитирует его агентство «Рёнхап».

После ЧП господина Ким Ён Хёна, ставшего ранее первым арестованным по обвинению в содействии господину Юну, перевели в защитную камеру, его состояние остается стабильным, добавил Син Ён Хэ.

«Рёнхап» ранее сообщало об аресте комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и начальника полиции Сеула Ким Пон Сика. По закону у полиции есть двое суток на то, чтобы допросить их. Высокопоставленных полицейских подозревают в том, что они приказали подчиненным оцепить здание Национального собрания (парламента), чтобы помешать законодателям войти в зал заседаний и отменить указ Юн Сок Ёля о военном положении.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».