Дональд Трамп посоветовал Украине не ждать прежних объемов военной помощи

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации США, скорее всего, сократят объем помощи, передаваемой Украине. В интервью в передаче «Встреча с прессой» на телеканале NBC News он снова выразил настрой на разрешение украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: File Photo / Reuters Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: File Photo / Reuters

По словам избранного президента, он приложит все усилия для разрешения российско-украинского конфликта. Господин Трамп также добавил, что он не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО. Однако он допустил, что Соединенные Штаты останутся в альянсе, «если они заплатят по счетам».

Интервью было записано до встречи господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Встреча политиков прошла при участии французского лидера Эмманюэля Макрона. По данным Axios, именно он уговорил избранного президента США на встречу с господином Зеленским.

Сегодня, 8 декабря, Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social с призывом к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров. После этого Владимир Зеленский отверг призыв, написав в своем Telegram-канале, что «это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

Подробнее — в материале «Сделка подбивает мирные планы».