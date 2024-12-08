Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Трамп посоветовал Украине не ждать прежних объемов военной помощи

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации США, скорее всего, сократят объем помощи, передаваемой Украине. В интервью в передаче «Встреча с прессой» на телеканале NBC News он снова выразил настрой на разрешение украинского конфликта.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: File Photo / Reuters

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: File Photo / Reuters

По словам избранного президента, он приложит все усилия для разрешения российско-украинского конфликта. Господин Трамп также добавил, что он не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО. Однако он допустил, что Соединенные Штаты останутся в альянсе, «если они заплатят по счетам».

Интервью было записано до встречи господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Встреча политиков прошла при участии французского лидера Эмманюэля Макрона. По данным Axios, именно он уговорил избранного президента США на встречу с господином Зеленским.

Сегодня, 8 декабря, Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social с призывом к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров. После этого Владимир Зеленский отверг призыв, написав в своем Telegram-канале, что «это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

Подробнее — в материале «Сделка подбивает мирные планы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...