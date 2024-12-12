Олаф Шольц рассказал, какую пользу для Германии приносят инвестиции в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что инвестиции Германии в Украину способствуют развитию обеих стран. Он отметил, что после завершения российско-украинского конфликта Украина может достичь высоких темпов роста, как это было со странами Центральной и Восточной Европы, которые затем присоединились в ЕС. Господин Шольц призвал немецкие компании активнее инвестировать в украинскую оборонную и энергетическую промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

«Немецкая экономика сыграла большую роль в историях успеха центрально-европейских стран за последние два десятилетия. Мне бы хотелось чего-то подобного и в отношении Украины»,— сказал господин Шольц на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине. По мнению главы немецкого правительства, инвестиции в нынешнюю Украину сегодня — «это инвестиции в будущего члена ЕС».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, подтвердил, что Олаф Шольц пообещал передать Киеву шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot до конца года. Господин Шмыгаль подчеркнул, что инвестиции немецкого бизнеса в украинскую экономику приносят не только прибыль, но и «стратегическую выгоду» в виде критического сырья и пользу в таких сферах, как безопасность и оборона, цифровые технологии и киберзащита.

10 декабря господин Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что «очень гордится» своим курсом по Украине, передачей Киеву значительной помощи и при этом, по его словам, непринятием ведущих к эскалации решений.

Подробнее о недавнем визите канцлера ФРГ в Киев — в материале «Ъ» «У Олафа Шольца совпали все обстоятельства».