Директор ФБР Кристофер Рэй досрочно покинул пост

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй объявил о завершении работы на этом посту, не дождавшись формальной передачи власти. Об этом сообщил телеканал Fox News. Журналисты отметили, что это решение чиновника «не стало сюрпризом», учитывая анонсированные ранее избранным президентом США Дональдом Трампом намерения назначить директором ФБР Кэша Патела. Господин Трамп назвал уход Кристофера Рэя «великим днем для Америки» и пообещал восстановить верховенство закона в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon/File Photo, Reuters Фото: Annabelle Gordon/File Photo, Reuters

«Господин Рэй объявил о том, что он завершает свое пребывание на данном посту прежде, чем истечет этот срок»,— говорится в сообщении телеканала.

Кристофер Рэй добавил что этому решению предшествовали «несколько недель тщательных размышлений», за три года до завершения 10-летнего срока, отмеченного резонансными расследованиями, которые, в том числе, привели к двум отдельным обвинительным актам против Дональда Трампа в 2023 году.

Уходя в отставку, не дожидаясь увольнения, господин Рэй пытается предотвратить столкновение с новой администрацией Белого дома, которое, по его словам, еще больше «втянуло бы ФБР в противостояние», говорится в материале Associated Press (AP).

«Моя цель — сосредоточить внимание на нашей миссии — той незаменимой работе, которую вы ежедневно выполняете от имени американского народа. На мой взгляд, это лучший способ избежать дальнейшего втягивания бюро в конфликт, одновременно укрепляя ценности и принципы, которые так важны»,— сказал господин Рэй в обращении к сотрудникам ФБР.

Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал работу уходящего директора Федерального бюро расследований. На странице в соцсети Truth Social политик, в частности, отмечал, что уровень преступности в США находится на рекордно высоком уровне и что в страну проникают нелегальные мигранты из тюрем и психиатрических учреждений.

Среди других претензий господина Трампа к господину Рэю — проведенный сотрудниками ФБР обыск в его имении по делу о нарушении правил хранения секретных документов, который республиканец называл «вторжением». Кроме того, Дональд Трамп раскритиковал комментарии Кристофера Рэя после покушения на политика в июле 2024 года, когда директор ФБР высказал мнение, что ухо господина Трампа могло быть задето не пулей, а осколком.

Подробнее о номинированном Дональдом Трампом кандидате в главы ФБР — в материале «Ъ».