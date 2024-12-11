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Коммерсантъ FM
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Австрийская OMV расторгла контракт с «Газпром экспортом»

Австрийская OMV расторгла контракт с «Газпром (MOEX: GAZP) экспортом» из-за прекращения поставок газа, сообщила пресс-служба энергетической компании. Решение о расторжении контракта объемом 6 млрд куб. м в год принято из-за «многочисленных нарушений» с российской стороны, указали в компании.

Контракт прекращен австрийской стороной с 11 декабря. О каких именно нарушениях со стороны «Газпром экспорта» идет речь — не сообщается.

Соглашение между «Газпром экспортом» и OMV было заключено в 2006 году сроком действия до 2040 года. Согласно нему австрийская компания получала около 7,4 тыс. МВт в час. С 16 ноября OMV перестала получать поставки по договору после соответствующего уведомления от российской компании.

14 ноября OMV сообщила о победе в споре в зарубежном арбитражном суде с «Газпром экспортом» по иску о компенсации за недопоставки газа в 2022 году. Присужденную OMV сумму €230 млн компания решила зачесть в счет текущих поставок. В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к OGMT («дочка» OMV) о запрете на судебное разбирательство в иностранной юрисдикции. По решению суда в случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить «Газпром экспорту» около €575 млн. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил это решение. OMV не признает Санкт-Петербург местом спора по этому иску.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпрому" выставили счет».

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