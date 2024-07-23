ИИ и напишет

Профессии, связанные с написанием текста, оказались под угрозой если не исчезновения, то существенных перемен в связи с развитием искусственного интеллекта. Однако не все редакторы пока готовы доверять ИИ написание статей, настаивая на том, что при написании особенно узкоспециализированных профессиональных текстов заменить человека практически невозможно. Юристы же говорят о рисках с авторскими и исключительными правами на статьи, которые созданы с помощью чат-бота.

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Чат-бот в помощь автору или вместо него

Уровень качества текстов, которые сгенерированы с помощью ИИ стремительно растет. С помощью нейросетей можно перерабатывать уже написанные тексты и делать из них новые, сокращать, резюмировать суть сложных и объемных документов, пересказывать содержание видео и многое другое. Издания по всему миру уже используют ИИ для создания текстовых материалов.

Так, например, немецкий таблоид Express.de в сентябре 2023 года представил в своей редакции систему ИИ Klara Indernach (KI). Это инструмент, который может структурировать тексты, проводить исследования контента и быстро обобщать огромные объемы информации. Klara также придумывает заголовки. Заявлено, что эти возможности значительно повышают скорость создания контента в EXPRESS.de, особенно когда речь идет о статьях с предсказуемым содержанием, например, о спортивных репортажах. В конце текстов, созданных Klara, ставится пометка «этот текст создан с помощью искусственного интеллекта».

Arena Group Holdings, Inc., материнская компания Men's Journal, Sports Illustrated, TheStreet и других изданий, в феврале 2023 года объявила о стратегическом партнерстве с двумя стартапами, которые занимаются ИИ, — Jasper и Nota. В пилотном проекте Arena Group редакторы изданий использовали технологию искусственного интеллекта для поиска в собственном архиве, анализа популярности прошлых статей и создания новых вроде «Лучшие способы поддерживать мышечную массу для мужчин старше 40 лет». Редакторы могли отправлять запрос чат-боту, обученному на фирменном контенте. Сообщалось, что тестовые материалы, созданные с помощью ИИ, демонстрировали хорошую вовлеченность аудитории, но конкретные цифры не раскрывались.

Часто руководители изданий уже даже готовы сокращать авторов, доверяя ИИ создание части контента. Так, например, в середине июня 2023 года немецкое издание Bild, входящее в медиаконцерн Axel Springer, заявил о планах заменить ряд должностей (редакционных директоров, сотрудников печатного производства, корректоров, секретарей и фоторедакторов) искусственным интеллектом в рамках программы сокращения расходов на €100 млн. Об этом писало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полученное несколькими сотрудниками Bild по электронное почте письмо.

Однако многие представители отрасли призывают относиться к чат-ботам с опаской и не спешить сокращать авторов в штате. Так, главный юрист британского филиала компании News UK Ангус Макбрайд в своей колонке в The Times, призвал власти срочно заняться проблемой новостей, написанных с помощью ИИ. Он назвал антиутопией ситуацию, когда основным источником информации будут новости, генерируемые алгоритмами: «последствия этого нанесут огромный ущерб бизнесу редакций».

Нейросети в российских редакциях

Российские редакторы, опрошенные "Ъ-Review", относятся к ИИ с осторожностью, но тестируют его возможности. В Rusbase экспериментировали с ChatGPT в новостном отделе для создания бэков к новостям — краткой справки о компании или событии, которая идет в конце новости, но полноценно в работе с текстами нейросети пока использовать не получилось, рассказывает главный редактор издания Светлана Зыкова: «На формулировку запросов и проверку данных за ChatGPT уходит больше времени, чем на непосредственно написание фрагмента текста, с которым работаем». Зато ChatGPT хорошо себя показал как вспомогательный инструмент для написания аналитических материалов, рассказала она. «Нейросеть может быстро собрать информацию или список компаний по заданной тематике. Конечно, и здесь нужно перепроверять, но для первичного погружения в тему нейросети удобны и экономят время на этом этапе»,— говорит Светлана Зыкова.

При этом речи о том, что редакция серьезно сократила расходы и отказалась от ставки редакторов или корреспондентов, нет, прогнозирует Светлана Зыкова: "Ближайшее будущее скорее за профессионалами, которые используют в своей работе современные инструменты, в том числе ChatGPT". По ее словам, по мере развития нейросетей снижается доля «технической» работы: например, рерайтеру, который работает без погружения в тему и не вкладывает в текст добавленной ценности, лучше усилить свои компетенции.

28 апреля 2023 года вышел номер газеты РБК, часть текстов и иллюстрации к которой делали нейросети «Сбера». Главный редактор объединенной редакции РБК Петр Канаев в отдельной колонке резюмировал тогда, что искусственный интеллект «или уже способен, или будет способен лучше и быстрее работать с данными в колоссальных масштабах», заметив, что видит в этом не «конец человеческой журналистики, а шанс изобрести профессию заново». Он добавил, что РБК намерен продолжать экспериментировать с ИИ-инструментами в дальнейшем.

Однако есть издания, которые не готовы к таким экспериментам. В N+1 не используют чат-боты для подготовки текстов, рассказал издатель Андрей Коняев. Он сравнивает ИИ с редактором-человеком, которому нет разницы, о чем писать, при этом его также не заботит проверка фактов: только «гладкость» текста. «Текст, который он ( редактор) выдает - складный, прекрасный. Но во многих местах, где надо бы было разобраться, автор замещает фактуру выдумкой. То есть его не интересует как было на самом деле, ему важно, чтобы была красивая история. Даже если в ущерб научной фактуре. Это очень плохо, потому что в таких текстах найти ошибки не всегда легко. Иногда почти невозможно, пока эту чушь не прочитает специалист. Доверять такому редактору нельзя ни при каких условиях. Это очень хорошие тексты, в которых очень часто встречаются ошибки, глупости, откровенная чушь»,— рассказывает Андрей Коняев.

Юридический аспект

По мере развития ИИ также возникают вопросы, связанные с присвоением авторства, передачей прав и определением права собственности на произведения, созданные с помощью чат-ботов, говорят юристы. Сейчас юридическая основа использования ИИ-инструментов в редакциях пока не сформирована. Непонятно, в частности, могут ли издания или конкретные авторы присваивать себе тексты, созданные с помощью нейросети.

Однозначного ответа принадлежности прав на произведения, созданные нейросетью, будь то фонограммы, графические, текстовые произведения, видеоролики, фильмы, тексты и т.д., просто не существует ни в российской, ни в мировой практике, хотя она в последние годы очень активно формируется, комментирует руководитель направления «Разрешения It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Есть кейсы признания правообладателями текстовых произведений за разработчиком в Китае (кейс с участием разработчика китайского бота Dreamrighter), есть примеры снятия правовой охраны с графических произведений нейросетей в США. Примеры увы, не свидетельствуют о наличии признаков формирования единого подхода»,— говорит юрист.

В контексте авторского права и в России, и в большинстве стран, признают субъектом авторского права человека и только человека, говорит Ярослав Шицле: «Ни искусственный интеллект, ни животное, ни сложный механизм, ни даже лица, оказывающие техническую, финансовую и иную помощь, авторами не признаются, соответственно, нейросеть не может выступать субъектом авторского права». Что касается исключительных прав, то тут все сложнее, отмечает юрист. «С одной стороны, если мы исходим из того, что нейросеть — это инструмент в руках автора, то субъектом исключительного права должен выступать пользователь. Технически все это можно прописать в пользовательском соглашении, другой вопрос - как такие положения оценит суд, сопоставляя его с действующим законодательством, которому в большинстве стран не знакомо понятие искусственного интеллекта»,— объясняет Ярослав Шицле.

Все программы ИИ являются всего лишь программами, выполняющими поставленную пользователем задачу, отмечает патентный поверенный, управляющий партнёр компании «Зуйков и партнёры» Сергей Зуйков. «Как минимум половина юристов (я так же придерживаюсь данного мнения), специализирующихся на праве интеллектуальной собственности, придерживается мнения, что именно пользователю принадлежат права на объект, созданный с помощью ИИ, на любой объект: рисунок, программу, тексты и тд. Только далеко не все пользователи ИИ осознают, что объекты, созданные с помощью ИИ, однозначно нарушают чьи-то права на переработку произведения. Так как для создания «новых» объектов алгоритм использует только то, на чем он прошел обучение»,— говорит Сергей Зуйков.

По словам господина Зуйкова, в зависимости от задачи текст, созданный с помощью ИИ, будет больше или меньше похож на чей-то другой текст: «именно поэтому, то, что создан с помощью ИИ, не дает никакой гарантии от иска о нарушении чьих то прав». Но для лица, которое захочет предъявить претензии может оказаться довольно тяжело доказать нарушение своих прав, отмечает юрист. «В особенности тяжело доказать нарушение прав на небольшие тексты, ведь заимствование оригинального произведения, точнее переработка оригинального произведения должна быть достаточно очевидна, доказана и обоснована», — добавил он.

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Валерия Лебедева