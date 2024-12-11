Инфляция в США в ноябре составила 2,7%

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам ноября составил 2,7%. Такие данные сегодня, 11 декабря, представило Министерство труда США. Тем самым инфляция оказалась на уровне прогнозов аналитиков и чуть выше, чем в октябре (2,6%). В сравнении с октябрем CPI в ноябре увеличился на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий товары со значительными сезонными колебаниями цен, такие как продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос, как и ожидалось, на 3,3%.

Сильнее всего в октябре выросли цены на транспорт (на 7,1%), жилье (на 4,7%), медицинские услуги (на 3,7%) и на еду вне дома (на 3,6%). При этом цены на энергоносители снизились на 3,2% (в том числе на бензин на 8,1%), также сократились цены на новые (на 0,7%) и подержанные автомобили (на 3,4%).

На прошлой неделе Министерство труда представило данные по занятости за ноябрь: за месяц было создано 227 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы составил 4,1% (чуть выше, чем в октябре). Данные по инфляции и уровню занятости укрепляют уверенность большинства аналитиков в том, что на заседании Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей неделе, будет снижена ключевая ставка. Как отметил специалист по стратегии на глобальных рынках инвесткомпании Invesco Брайан Левитт, эти данные «находятся вполне в зоне комфорта ФРС и поддерживают снижение ставки на ближайшем заседании».

Яна Рождественская