Российским полутяжеловесам приготовили дорогой гарнир

Матч-реванш между двумя выдающимися российскими полутяжеловесами (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, в котором они будут снова оспаривать завоеванный в октябре Бетербиевым титул абсолютного чемпиона мира, состоится 22 февраля в Эр-Рияде в рамках беспрецедентного по уровню включенных в него поединков шоу. В его программе еще шесть боев с чемпионскими званиями на кону, а участвовать в них будут такие суперзвезды, как британец Даниэль Дюбуа и американец Шакур Стивенсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению большинства специалистов, октябрьский бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, в котором первый одержал победу по очкам, был фактически равным, поэтому матч-реванш между ними выглядит вполне логичным

Фото: Richard Pelham / Getty Images По мнению большинства специалистов, октябрьский бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, в котором первый одержал победу по очкам, был фактически равным, поэтому матч-реванш между ними выглядит вполне логичным

Фото: Richard Pelham / Getty Images

О том, что 22 февраля в Эр-Рияде состоится матч-реванш между Артуром Бетербиевым, сообщил руководитель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Именно эта структура, наиболее активная и щедрая в данный момент в сфере организации топовых боксерских поединков, устроила первый бой двух россиян. Он прошел 12 октября в столице Саудовской Аравии и превратился в одно из центральных событий года в профессиональном боксе по вполне понятной причине. Два не имеющих в послужном списке осечек выдающихся российских полутяжа — владевший поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Бетербиев и Бивол, которому принадлежал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA),— оспаривали статус чемпиона абсолютного. А в том, что одним матчем между ними противостояние не ограничилось, нет ничего странного, учитывая, каким получился исход первого.

Октябрьский бой был фактически равным. В итоге Артуру Бетербиеву, впервые в карьере не сумевшему одержать досрочную победу, она благодаря во многом активности в концовке досталась по очкам. Причем на одной из судейских карт была зафиксирована ничья — 114:114, а на еще одной — выигрыш Бетербиева с минимальным перевесом, 115:113. Третья же карта — польского арбитра Павла Кардыни, поставившего 116:112 в пользу Артура Бетербиева,— послужила скорее не подтверждением убедительности его успеха, а поводом для известных экспертов порассуждать о квалификации некоторых из тех, кому доверяют подсчитывать очки в важнейших боях. Согласных с такой оценкой, таким разрывом не было. А представители Дмитрия Бивола даже посчитали необходимым именно из-за баллов Кардыни подать протест на результат поединка, выглядевший больше формальностью, но с пониманием принятый боксерским сообществом, единодушно признавшим вариант поляка не имеющим ничего общего с действительностью. А действительность, разумеется, настаивала на том, чтобы провести повторный поединок — возможно, как считает большинство источников, с гарантированным призовым фондом, значительно превышающим $20 млн, поделенным Бетербиевым, которому за месяц первого выступления в статусе абсолютного чемпиона исполнится 40 лет, и Биволом (он на семь лет моложе оппонента) в октябре.

Но самая, может быть, интересная новость, связанная с объявлением о шоу под названием «Последнее крещендо», как ни парадоксально, относится не к венчающему его бою, а к тем, что будут ему предшествовать. Саудовская Аравия уже приучила к тому, что у ее боксерских вечеров всегда насыщенная программа, но программа февральского вечера выглядит просто беспрецедентной по качеству. И ESPN, и BoxingScene, и многие другие медиаресурсы согласны с тем, что в этом смысле в истории бокса, скорее всего, ей не было равных.

Дело в том, что в так называемом андеркарде, предваряющем ключевое мероприятие, есть сразу шесть боев, каждый из которых мог бы претендовать на ранг главного в заметном турнире. Во всех на кону стоят чемпионские звания, причем отнюдь не второстепенные.

Так, откроет основную, ту, что будет транслироваться в формате pay-per-view сервисом DAZN, часть вечера поединок между двумя британскими полутяжеловесами Джошуа Буатси и Каллумом Смитом за пояс временного чемпиона WBO. Буатси, который взял верх во всех профессиональных поединках, давно добивался встречи с кем-то из двух россиян, но пока будет драться с опытным соотечественником, ранее владевшим титулом в суперсреднем весе (до 76,2 кг), а в январе уступившим Бетербиеву. Временное чемпионское звание WBC является призом еще в двух боях. В супертяжелом весе за него предстоит биться китайцу Чжан Чжилэю и немцу Агиту Кабайелу, а в первом среднем (до 69,9 кг) — американцу Верджилу Ортису и узбеку Исраилу Мадримову. У Мадримова в августе был чрезвычайно примечательный поединок. Будучи чемпионом WBA, узбекский боец встретился с поднявшимся из предыдущего веса американцем Теренсом Кроуфордом, который занимает верхнюю строчку в львиной доле рейтингов лучших боксеров вне зависимости от категории. Мадримов проиграл, но в нескольких раундах доставил сопернику серьезные проблемы, а на двух картах его отставание составило всего два балла.

В трех остальных боях ставка — это уже совершенно полноценные чемпионские титулы. В среднем весе (до 72,6 кг) звание WBC будет защищать доминиканец Карлос Адамес, противником которого стал до сих пор исключительно выигрывавший британец Хамза Шираз, а в легком (до 61,2 кг) — американец Шакур Стивенсон, настоящая суперзвезда без каких-либо оговорок. У Стивенсона 22 победы в 22 поединках, а в классификации сильнейших бойцов BoxRec он входит в первую десятку. Первоначально планировалось, что осенью он столкнется со знаменитым британцем Джо Кординой, но помешала травма руки. В конце концов Стивенсону поменяли оппонента — на тоже представляющего США очень молодого (ему 22 года) и тоже козыряющего «чистым» послужным списком американца Флойда Шофилда.

Наконец, украшает уникальный «андеркард» бой супертяжей за титул чемпиона IBF. С ним на ринг выйдет британский боксер Даниэль Дюбуа, и ему последние месяцы принесли репутацию суперзвезды. В 2023 году Дюбуа запомнился ударом, которым отправил на настил украинца Александра Усика. Того спас рефери, посчитавший, хотя ситуация смотрелась крайне неоднозначной, что британец попал ниже пояса. Нокаут не засчитали, Усик победил, а в мае, одолев Тайсона Фьюри, добыл титул абсолютного чемпиона мира, расставшись, правда, вскоре из-за отказа от обязательной защиты ради реванша против Фьюри (он состоится 21 декабря все в том же Эр-Рияде) с поясом IBF. Даниэль Дюбуа забрал его и отстоял, проведя в сентябре потрясающий по эффектности бой против соотечественника Энтони Джошуа, три года назад, до неудачного пересечения с Александром Усиком, считавшегося чуть ли не бесспорным королем категории. По ходу этого матча Дюбуа, демонстрируя невероятную мощь и резкость, трижды отправил Джошуа в нокдаун, прежде чем добить в пятом раунде.

Теперь его противником назначили новозеландца Джозефа Паркера. Он был чемпионом мира в предыдущем десятилетии и находится, судя по последним матчам с американцем Деонтеем Уайлдером и китайцем Чжан Чжилэем, в такой форме, которая исключает недооценку его возможностей.

Алексей Доспехов